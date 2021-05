Valve má chystat přenosné PC ve stylu Switche. Neznamená to, že vyjde

Spekulace, že Valve takové zařízení chystá, odstartovala přítomnost nového zařízení „SteamPal“ v databázi SteamDB. Následně server Arstechnica zveřejnil podrobný článek, který se novému hernímu zařízení věnuje.

„Videoherní a hardwarové studio Valve tajně vyvíjí přenosný počítač podobný Switchi, který je určen pro spouštění velkého množství her na platformě Steam PC prostřednictvím Linuxu. Mohl by být uveden na trh, pokud to dodavatelský řetězec umožní, do konce roku,“ píše se v článku.



Prototyp má mít po stranách ovladače jako Switch, jen je nelze odepnout, a dotykovou obrazovku. K monitoru se má připojovat přes USB-C. Co se technické stránky týče, ve hře jsou čipy od Intelu nebo AMD, ale určitě ne od Nvidie.

„Mohu potvrdit existenci a vývoj tohoto zařízení a mohu poukázat na Newellovy velmi hlasité náznaky, že něco souvisejícího s konzolí bude oznámeno ještě letos,“ píše autor článku na Arstechnice a odkazuje se na nedávné prohlášení Gabe Newella, spoluzakladatele a ředitele Valve.



PC ve stylu už není žádná novinka. Stačí se podívat na zařízení jako GPD Win 3 či Aya. Jejich cena je samozřejmě vysoká. Na závěr upozorňujeme, že existence prototypu ještě neznamená, že zařízení půjde do prodeje. Valve nemá problém takový projekt zrušit i těsně před dokončením.