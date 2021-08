KOMENTÁŘ: Pět důvodů, proč si raději nekupujte Steam Deck

Už nám začíná nadšení ze Steam Decku trochu opadat. Právě teď je proto správný čas na pár postřehů, které případné nadšení ještě více zadupají do země. Nechci být ovšem pesimista a hned na úvod se přiznám, že mám Steam Deck sám předobjednaný. Stále jsem zároveň na vážkách, jestli handheld od Valve nakonec opravdu vezmu.

Valve se přitom snaží pozornost zájemců nenechat zcela vyprchat. Před pár dny si jej tak třeba mohlo osahat několik dalších světových médií a influencerů. Ačkoliv si na tuto poctu můžeme zřejmě u nás v Česku nechat zajít chuť, alespoň pochválíme jiné, že nám dali jasnější představu. Třeba známý influencer Linus Sebastian Steam Deck opravdu důkladně ve svém videu prozkoumal a já tak už díky němu mám trochu jasnější obrázek.

I tak mě ovšem napadá spousta důvodů, proč se na Steam Deck vykašlat. A věřím, že v tom nejsem sám. Předvídat budoucnost je ovšem těžké a jak to všechno nakonec dopadne prostě nevíme. Lze se ovšem odrazit od pár všeobecnějších poznatků, které nás mohou v rozhodování alespoň nasměrovat.

1. Valve a hardware - spíš bída

Steam Controller

Předloni Valve skórovalo ve světě virtuální reality se svým vymazleným modelem brýlí Valve Index. Byl to hit, který rozhodil i zavedené značky jako je HTC nebo Oclulus a doposud se stále Index považuje za jednu z nejlepších voleb, pokud si chcete domácí VR opravdu užít. Ovšem že by to byla nějaká revoluce ve světě hraní, to se říci opravdu nedá.

Index jsou tak stále jen „slušnými VR brýlemi“, které zdaleka nepatří k těm nejlevnějším, a ačkoliv si jej majitelé často pochvalují, není to žádná záležitost pro masy a už vůbec nic, co by vám ve hrách dalo nějaký jedinečný pocit oproti modelům od konkurentů. Takže ačkoliv se zrovna tato věc Valve povedla, s odstupem času je to prostě „jen fajn“.

Jenže pak tu máme ty opravdu nepovedené kousky hardwaru. V první řadě je tu pokus o „PC konzoli“ ve formě Steam Machine, což byla v podstatě jen série obyčejných herních PC s vlastním operačním systémem uzpůsobeným na hraní her. Zde ovšem jednoduše nebyl důvod je upřednostňovat oproti běžnému PC a koncept Steam Machine tak zmizel stejně rychle, jako se objevil.

K němu pak náležely další celkem nepovedené kousky hardwaru. Třeba krabička Steam Link měla sloužit pro přenášení obrazu z PC do televize či jiného monitoru prostřednictvím domácí sítě. Nakonec se však ukázalo, že takovou věc lze navrhnout čistě softwarově a fyzický Steam Link tak šel nakonec do výprodejů s prakticky symbolickou cenou dvou dolarů.

Nakonec je tu ovladač Steam Controller, na jehož (ne)úspěchu se mnoho z nás asi nikdy neshodne. Znám lidi, kteří na tento gamepad dodnes nedají dopustit, ale zároveň i spoustu těch, kterým ovladač do rukou vůbec nesedl. A to včetně mě, protože za sebe tvrdím, že Steam Controller má naprosto příšernou ergonomii, ze které mne po chvíli chytá křeč. Ať už patříte do jednoho či druhého tábora, Steam Controller také nebyl žádný prodejní hit a nakonec Valve ukončilo výrobu a rozprodalo zbytek zásob za symbolickou částku.

2. Next gen? Ani náhodou

V současném herním světe se na nás valí moderní herní výstřelky, jako je ray tracing, 4K rozlišení, umělá inteligence a podobně. Hry vypadají čím dál víc bombasticky, ale zároveň pořád chceme víc, jeden next gen střídá druhý a pořád je kam se posouvat. Steam Deck v tomto ohledu rozhodně není krokem dopředu, jako spíše do strany.

Ano, stále je parádní pokrok, když dostaneme do rukou zařízení s výkonem zhruba odpovídajícímu PlayStationu 4, jenže výkon ještě ušetří obrazovka s 720p rozlišením. No a o to zde půjde především: o šetření výkonu. Moderní hry sice Steam Deck zvládne, ale za cenu nižších detailů, nízkého rozlišení integrované obrazovky a také třeba i občasného poklesu snímků za sekundu. Vždyť i Valve samo prohlašuje, že cílem je u současných her alespoň 30 FPS, což opravdu není žádné „next gen“ terno.

No a pokud byste se snad domnívali, že Steam Deck poslouží stejně jako Nintendo Switch v režimu doku připojeného k velké obrazovce, pak si rovnou na moderní hry nechte zajít chuť a raději si běžte koupit Xbox nebo PlayStation. Výkon v doku totiž bude identický. Jasně, starší hry zařízení od Valve nejspíše rozběhne bez problémů i ve vyšších rozlišeních, ale to už stejného výsledku dosáhnete s nějakým bazarovým počítačem či notebookem a ještě levněji.

3. Handheld, co nám utrhne ruce

Minulý rok jsem do domácnosti přikupoval na zkoušku Switch Lite. Máme doma sice i „velký“ Switch, jenže nějak jsem měl pocit, že hrát v handheld režimu na konzoli, co váží 400 gramů už prostě není ono. Byl jsem do té doby zvyklý na Nintendo 2DS XL s 260 gramy, a Lite verze Switche s prakticky stejnou váhou už mi sedla daleko lépe.

Steam Deck podle výše zmíněného videa od Linuse Sebastiana nejenom že mezi své dva zadní úchyty nacpe celý velký Switch, takže je znatelně rozměrnější, ale také váží ještě o celých 270 gramů víc. Tedy jako tolik, kdybych držel v ruce Switch a Switch Lite zároveň. Uf. Opravdu nevěřím tomu, že se mi bude zařízení zdát v rukou i po hodině či déle hraní příjemné. Naopak bych spíše hádal, že budu Steam Deck neustále opírat o nohy či pokládat, střídat ruce při držení během cutscén a podobně.

Váha a rozměry není to jediné, co nás hráče na formě handheldu může trápit. Jak se Valve postará o to, aby nenastal stejný průšvih jako u Nintenda, kde na joy-conech driftují páčky? Přesně takový problém už měly hned po vydání ovladače u Valve Indexu a firma je musela hromadně opravovat. Nebude zlobit baterie? Co přehřívání při dlouhodobém hraní? Je tu opravdu dost otazníků, na které nám odpoví nejspíš až právě kupující v první vlně.

4. Emulace a její překážky

Emulovat se dnes dá už třeba i na ohebných smartphonech

Když jsme se v redakci bavili nad potenciálním využitím Steam Decku, mnohokrát zaznělo: pořídím si to na emulaci starších her. Nacpu do něj výběr toho nejlepšího ze starších konzolí od Nintenda, proložím to nějakou tou peckou z PlayStationu 2 či PSP a bude mi to stačit. Ano, ale musíme myslet na všechny překážky, které jsou s takovou situací spojené.

V první řadě stále nevíme, nakolik bude instalace nějakého toho emulačního programu jednoduchá. Zařízení funguje na Linuxu, kde sice emulace funguje dobře, někdo však preferuje spíše programy pro systém Windows. Ten si lze do zařízení taktéž nainstalovat. To ale zase znamená, že už nepůjde o tak úplně uživatelsky přívětivý proces, do kterého se každému bude chtít. Ale samozřejmě je možné, že všechno potřebné zastanou emulátory přímo v nativním Linuxu.

Druhá věc je pak samotná povaha emulace, která je samozřejmě legální jen v případě, že máte koupená původní data her. Sdílení dat starších her, na které se vztahují autorská práva, je stále považováno za pirátství. Nakolik tomu každý uživatel fandí nebo nefandí už necháme na vás. Je ovšem možné, že si třeba Nintendo povšimne, jak se této formě zábavy daří na Steam Decku a začne ono sdílení dat starých her ještě o to drsněji potlačovat. To samé platí i o všech dalších formách, které drží autorská práva na staré hry.

5. Překupníci si už teď mnou ruce

Bude se opakovat situace s PlayStationy 5?

Na závěr si ještě připomeňme realitu, ve které žijeme už zhruba rok: čipů je málo, poptávka po herních zařízeních je obrovská a veksláci mají žně. Víc jsem se tomuto tématu již věnoval krátce po představení, kdy už na internetové tržiště eBay napadala hromada nabídek na rezervace Steam Decku s naprosto přehnanými cenami.

Valve zvládlo sice předobjednávky hodně dobře: nechalo totiž lidi stát ve frontě bez omezení, než aby se opakoval scénář s grafickými kartami či konzolemi, kde záleželo na počtu dostupných kusů a často dostupné zásoby mizely v řádu desetin sekundy. V tomto případě si však může Steam Deck objednat každý a kdykoliv. Pak stačí jen počkat.

Jenže v tomto případě bude právě ona čekací doba předmětem toho, zda dát normální cenu Valve nebo překupníkovi třeba dvojnásobek. Některé paměťové varianty už teď mají předpokládanou dobu dodání až ve druhém čtvrtletí příštího roku, a to je stále pouze odhad: realita může být úplně jiná. Obzvlášť, pokud se do té doby nezlepší situace s čipy.

Ve chvíli, kdy by Steam Decky stejně jako třeba aktuální next gen konzole nebyly k dostání ani víc jak půl roku po vydání, tak se opět budou radovat hlavně překupníci. To ve výsledku spoustu opožděných či zkrátka jen vyčkávajících zájemců tak akorát znechutí. V takovém případě by snad bylo lepší na Steam Deck na nějakou dobu zapomenout a zauvažovat nad ním až ve chvíli, kdy se celé to bláznovství s nedostatkem čipů a přehnanými cenami přežene.