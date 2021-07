Tak je to pravda. Steam Deck je něco jako Switch, jen pro PC hráče

Steam Deck se opírá o hardware AMD, vycházející z architektury Zen 2 a RDNA 2. Toto kombo podle Valve „poskytuje více než dostatečný výkon pro spuštění nejnovějších AAA her s velmi nízkou spotřebou energie.“

Dotykový sedmipalcový displej má rozlišení 1280 x 800 pixelů s obnovovací frekvencí 60 Hz. Co se ovládacích prvků týče, vidíme dvě analogové páčky, D-pad, čtveřici tlačítek, dále triggery a tlačítka na zadní straně a jako bonus čtyři konfigurovatelná tlačítka ve spodní části gripu.

Zapomenout nesmíme ani na dva trackpady s haptickou odezvou a latencí, která je podle Valve o 55 % lepší oproti Steam Controlleru. Samozřejmostí je gyroskop. Rozměry zařízení jsou 298 mm x 117 mm x 49 mm, poněkud nepříjemná je váha: 669 gramů je totiž opravdu hodně. Pro srovnání, Switch s připnutými ovladači váží 398 gramů.

Co se softwarové stránky týče, srdcem je nová verze SteamOS. „Na Steam Decku běží hry v jiném operačním systému než ve stolním počítači. Je to nová verze systému SteamOS, vytvořená s ohledem na Steam Deck a optimalizovaná pro hraní na kapesních počítačích. Obsahuje Proton, vrstvu kompatibility, která umožňuje spouštět hry bez nutnosti portování ze strany vývojářů,“ vysvětluje Valve. Počítat můžeme s uloženými pozicemi v cloudu, Steam chatem, notifikacemi či streamováním z PC do Decku. Platforma je otevřená, takže kdo chce, bude si moci nainstalovat i Windows.

Mezi volitelným příslušenstvím je dok, který umožní propojit Deck pomocí HDMI s externím zobrazovačem. Dok dále obsahuje ethernetový port, USB či DisplayPort.

Prodávat se budou tři varianty Decku podle velikosti integrovaného úložiště. Základní model s 64 GB eMMC vyjde na 419 eur, tedy zhruba 10 500 korun. Prostřední s 256 GB NVMe SSD vyjde na 549 eur, tedy zhruba 13 800 korun, zatímco ten s 512 GB NVMe SSD stojí 679 eur, což je zhruba 17 000 korun. Všechny modely půjde rozšířit i SD kartou. Předobjednávky začnou už v pátek, první várka se k zákazníkům dostane v prosinci.