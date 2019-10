Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v říjnu

1. Luigi’s Mansion 3

Jasně, na Switch právě vyšel parádní remake Zeldy a v listopadu přijdou plnohodnotní noví Pokémoni, nicméně největší letošní peckou by moha být duchařská akce Luigi’s Mansion 3. V té budeme prozkoumávat strašidelný hotel, chytat duchy, řešit hádanky, a to sólo i v kooperaci. Životnost prodlouží multiplayer až pro osm hráčů. Tvůrci zamakali prakticky na všem, soustředili se i na zajímavější bossy a bonusový obsah. Po zahrání dema v rámci post E3 i streamu z GamesComu jsem jako fanda série velmi spokojen.

Vychází stylově 31. října na Switch.

2. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

V taktické akci Ghost Recon: Breakpoint se vydáme na ostrov Auroa kdesi v jižním Pacifiku, který má pod palcem technologický gigant Skell Technology. Cílem bylo vybudovat komplex k otestování technologií, které lidstvu pomohou vkročit do nového věku. Jenže se něco stalo. Na místo je vyslána speciální jednotka „duchů“, aby situaci prověřila a obnovila komunikaci. Je však téměř rozprášena ještě před výsadkem. Tvůrci více akcentují survival prvky, nový je také adaptivní systém krytí. Více jsem psali v dojmech z bety na Bonuswebu zde, recenzi připravujeme.



Vychází 4. října na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Dostupná bude i na Stadii od Googlu.

3. Call of Duty: Modern Warfare

S letošní hrou z populární série Call of Duty se studio Infinity Ward vrací ke svému nejslavnějšímu dílu. Tvůrci se inspirují současnými konflikty a slibují o něco temnější pojetí. Scénárista Taylor Kurosaki láká na příběhy, v nichž není vše jen černé nebo bílé, dobré či špatné. V kampani budeme hrát za příslušníky amerických jednotek Delta Force, britské SAS i povstalce.



Vychází 25. října na Playstationu 4, Xbox One a PC.

4. Trine 4

Nádherná hopsačka se s aktuálním dílem vrací ke kořenům. Trojice hrdinů se opět setkává, aby se společně vydala za princem Seliusem, jehož postavu i království ovládly temné síly. Budeme hrát pěkně ve 2.5D, kochat se malebnou grafikou, bojovat, řešit hádanky, a to až ve čtyřech lidech v kooperaci.



Vychází 8. října na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch.



5. The Outer Worlds

The Outer Worlds je sci-fi hra na hrdiny od zkušeného studia Obsidian. Hrát budeme za kolonistu, jenž se probudí z dlouhé hibernace do světa, kterému vládnou obří korporace. Nejenže bude muset zjistit, co je zač, ale hlavně odhalit spiknutí, které ohrožuje celou lidskou kolonii Halcyon. Těšit se můžeme na různé frakce a větvící se příběh zohledňující volby hráče.

V říjnu dále vychází:

Ghostbusters: The Video Game Remastered - remasterovaná verze celkem obstojné akční hry z roku 2009. Dobovou recenzi si přečtete na Bonuswebu zde, na nový trailer se podívejte tady. Vychází na PC, PS4, Xbox One a Switch.



- remasterovaná verze celkem obstojné akční hry z roku 2009. Dobovou recenzi si přečtete na Bonuswebu zde, na nový trailer se podívejte tady. Vychází na PC, PS4, Xbox One a Switch. Concrete Genie - artová adventura o chlapci, který sprejem dokáže vytvářet neonové obrazy, a ty pak ožívají. Vychází exkluzivně na PS4 s českými titulky. Video zde.



- artová adventura o chlapci, který sprejem dokáže vytvářet neonové obrazy, a ty pak ožívají. Vychází exkluzivně na PS4 s českými titulky. Video zde. Indivisible - hezky vyhlížející kreslená hopsačka s prvky z her na hrdiny. Více napoví video.



- hezky vyhlížející kreslená hopsačka s prvky z her na hrdiny. Více napoví video. Yooka-Laylee and the Impossible Lair - 2.5D spin-off, který připomene hopsačky Donkey Kong Country. Vychází na PC, PS4, XBox One a Switch. Sledujte video.



- 2.5D spin-off, který připomene hopsačky Donkey Kong Country. Vychází na PC, PS4, XBox One a Switch. Sledujte video. Frostpunk - drsná survival strategie se v říjnu podívá také na PS4 a Xbox One. Recenzi PC verze čtete na Bonuswebu zde.



- drsná survival strategie se v říjnu podívá také na PS4 a Xbox One. Recenzi PC verze čtete na Bonuswebu zde. GRID - reboot závodní série vychází 11. října na PC, PS4, XBox One a Stadii. Sledujte video.

- reboot závodní série vychází 11. října na PC, PS4, XBox One a Stadii. Sledujte video. Overwatch: Legendary Edition - týmová střílečka od Blizzardu se nakonec podívá také na Switch.



- týmová střílečka od Blizzardu se nakonec podívá také na Switch. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition - na Switch se v kompletní edici podívá také Zaklínač 3. Sledujte gameplay.



- na Switch se v kompletní edici podívá také Zaklínač 3. Sledujte gameplay. Little Town Hero - nová hra na hrdiny s tahovými souboji od tvůrců Pokémonů. Sledujte video.



- nová hra na hrdiny s tahovými souboji od tvůrců Pokémonů. Sledujte video. Monkey King: Hero is Back - akce s opičím králem míří na PC a PS4. Sledujte video.



- akce s opičím králem míří na PC a PS4. Sledujte video. Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition - switchová šílenost se podívá také na PC a PS4.



- switchová šílenost se podívá také na PC a PS4. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - pokračování slušné střílečky, v níž proti sobě bojují květiny a zombíci. Vychází na PC, PS4 a Xbox One. Sledujte video.



- pokračování slušné střílečky, v níž proti sobě bojují květiny a zombíci. Vychází na PC, PS4 a Xbox One. Sledujte video. Ring Fit Adventure - nová fitness periferie, která na Switchi kombinuje hraní s cvičením. Více jsme psali na Bonuswebu zde.



WWE 2K20 - nový wrestling pro všech deset fandů z Česka.



- nový wrestling pro všech deset fandů z Česka. MediEvil - remake PlayStation exkluzivní akce na PS4. K dispozici je demo.



- remake PlayStation exkluzivní akce na PS4. K dispozici je demo. Destiny 2: Shadowkeep - fanoušky netrpělivě očekávaná čtvrtá expanze k looter shooter Destiny 2. Sledujte launch trailer.



- fanoušky netrpělivě očekávaná čtvrtá expanze k looter shooter Destiny 2. Sledujte launch trailer. Afterparty - nová hra od tvůrců Oxenfree, sledujte trailer.



Harvest Moon: Mad Dash - nechtěný spin-off v podobě logického rychlíku. Sledujte video.



- nechtěný spin-off v podobě logického rychlíku. Sledujte video. Resident Evil 5 a 6 míří na Switch.

míří na Switch. Super Monkey Ball: Banana Blitz HD - HD remake hopsačky z roku 2006. Dobovou recenzi naleznete na Bonuswebu zde, nový trailer tady.



- HD remake hopsačky z roku 2006. Dobovou recenzi naleznete na Bonuswebu zde, nový trailer tady. Vampyr - také upíří dobrodružství míří na Switch, čtete recenzi na Bonuswebu.

- také upíří dobrodružství míří na Switch, čtete recenzi na Bonuswebu. Yakuza 4 - anglická verze očekávaného remasteru z PS3.