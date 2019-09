Nintendo láká na netradiční fitness kombinované s hraním v Ring Fit Adventure

Nintendo má s cvičením na konzolích Wii a Wii U bohaté zkušenosti, které se rozhodlo zužitkovat i na aktuálním systému Switch. Využití tak najdou funkce, jimiž disponují ovladače Joy-Con. K odhalení nové periferie došlo už před týdnem, teprve nyní jsme však viděli v akci obslužný software a získali úplný obrázek.

Ring Fit Adventure

Periferie má dvě části: elastický pás, do nějž se vkládá ovladač Joy-Con, a pouzdro, které se připne s druhým ovladačem ke stehnu. Systém tak pozná, kdy běžíte, jak pás mačkáte a jaké s ním provádíte pohyby. Pás by přitom mělo jít nastavit jak pro pokročilé, tak gaučové povaleče, kteří posilují bicepsy maximálně při jedení brambůrků.



Jak ukazuje video níže, Ring Fit Adventure má hodně daleko do běžného programu, kdy napodobujeme pohyby trenéra. Namísto toho nás čeká řada her, které zahrnují běhání v krajině, ale i souboje s nepřáteli. Jen tím ovladačem jsme tentokrát my sami.

Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure přesto nepůsobí jen jako gimmick. U každé disciplíny je ukázka, jak cvik správně provádět. Můžete „hrát“ pár minut, kdo chce však cvičení pojmout trochu vážněji, využije sestavy zaměřené na konkrétní partie.

Motivací, proč cvičit dál, je pak levelování vlastního avatara, kdy si hraním zpřístupníme nové pohyby. Mimo něj půjde ovšem hrát a cvičit jen tak, například s rodinou nebo kamarády, kdy se postupně vystřídáte a zkusíte získat co nejvyšší skóre.



Sada vychází 18. října na Switch. Cena v zámoří za balení se hrou a periferií byla stanovena na 79,99 dolaru, což by mohlo u nás být po započítání daně 1 999 korun. Evropská cena prozatím nebyla potvrzena. Projekt působí poměrně sympaticky, tedy až na příšernou teleshopingovou předvádějící dvojici s falešnými americkými úsměvy.