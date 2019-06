Prozkoumávání strašidelného hotelu v Luigi’s Mansion 3 mě dostalo

Během návštěvy evropské centrály Nintenda ve Frankfurtu jsem vyzkoušel řadu připravovaných her. Remake 25 let staré Zeldy z GameBoye vypadá úchvatně a noví Pokémoni hrají na jistotu. O jejich úspěchu nepochybuji ani na moment. Jenže vítězem akce, která ještě rozšiřovala nabídku Nintenda z herního veletrhu E3 2019, byl za mě někdo úplně jiný, a to duchařina Luigi’s Mansion 3.

Jednička z roku 2001 byla jednou ze startovních her na konzoli GameCube, dvojka vyšla až v roce 2013 na handheld 3DS a loni jsme se dočkali portu jedničky taktéž na 3DS. Napjatě tak vyhlížím nový díl na Switch. Popravdě to, co jsem viděl během letošní E3, mě navnadilo. Ale něco jiného je koukat se na videa, a pak si hru doopravdy zahrát.

Luigi’s Mansion 3 na akci po E3 2019 ve Frankfurtu

Demoverze krátce vysvětlila ovládání. To se týkalo používání baterky, kterou je možné trochu nažhavit a provést tak oslňující záblesk. Pak už jen hra připomněla, že vysavačem na zádech (ve skutečnosti je to nový model Poltergust G-00) lze nejenom vysávat, ale i foukat. Na rozkoukávání nebyl v demu příliš čas, protože bylo časově omezené. Naštěstí nebyl problém zahrát si víckrát.

První místnost působila jako ze strašidelného hradu s několika brněními a zbraněmi u stěn. Překvapila mě tu partička duchů, které bylo třeba omráčit zábleskem z baterky a posléze vysát. To probíhá tak, že analogovou páčkou pohybujete v protipohybu vůči tomu, kam chce utéct duch.

Luigi’s Mansion 3

Zatím klasika. Novinkou je možnost mlátit po krátkém zápolení s duchem nebo duchy o zem. To je na jednu stranu samo o sobě cool, ale zároveň si tím hlídáme prostor, protože tak lze zasáhnout i případné čumily. Je to vážně skvělý pocit a pozvedává to zážitek ze soubojů. Po zneškodnění všech nepřátel se místnost „rozsvítí“, což indikuje, že je vyřešená.

V další místnosti narážím na nášlapný mechanismus, který po stisknutí aktivuje na podlaze bodáky. Nelze tak ve zdraví projít k truhle s pokladem. Tady přichází na řadu nový mechanismus, kdy je možné stiskem klávesy přivolat parťáka Gooigiho. Je tu Luigi, jen celý zelený.

Bodáky ho nezraní, ve vodě se ovšem rozpustí. Tím hra naznačí, jak vyřešit další situaci, v níž je třeba, aby Gooigi držením táhla eliminoval další bodáky v podlaze. V tom okamžiku je třeba rychle přepnout postavu a bezpečně projít.

Luigi’s Mansion 3

Také následující místnost představí další mechanismus, a to vystřelovací přísavku. To se hned hodí při souboji s duchem, který drží před sebou štít, a tudíž ho nelze omráčit světlem. Vystřelím tedy přísavku, štít mu vytrhnu a dále už postupuji podle známého scénáře. Přísavka se ovšem hodí i k méně akčním pasážím. Vzápětí je třeba prozkoumat obsah obrovských sudů, což se děje opět pomocí přísavky, s níž odtrhneme víka.

Ve hře je navíc poschovávaná spousta sběratelským předmětů, takže se vyplatí místnost pořádně prozkoumat. Možná se ptáte proč. No, jednoduše proto, že řešit tyto nepovinné hádanky je zábava. V následující místnosti s výtahem přijde na řadu opět spolupráce a ještě odhalovaní iluzí.

Demo končí soubojem s bossem, o nichž autoři obecně tvrdí, že se na ně v trojce zaměřili a dali si hodně záležet. Uvidíme. Rytíř na koni mi dal napoprvé zabrat.

Luigi’s Mansion 3

Na Luigi’s Mansion 3 se mi líbí, že se podařilo zachovat atmosféru ne nepodobnou filmu Krotitelů duchů z roku 1984. K tomu si připočítejme prozkoumávání zdánlivě opuštěného hotelu, objevování tajemství, řešení hádanek a samozřejmě i chytlavou akční část. Jako fanda předchozích dílů jsem spokojen. Trojka staví na úspěchu předchozích dílů a rozvíjí se přesně v těch směrech, kde se mi to líbí.

Luigi’s Mansion 3 vyjde během letošního roku na Switch. Přesné datum vydání nebylo prozatím odhaleno.