Duchařský Luigi’s Mansion 3 potvrdil na GamesComu vysoké ambice

Pokračování akce Luigi’s Mansion se odehrává ve strašidelném hotelu. Hra opět sází na radost z objevování, souboje s duchy a hádanky. Kromě nového zasazení přidává i další pohyby, hraní s parťákem, daleko variabilnější prostředí a zajímavější bossy. Rozdíl oproti kultoví jedničce, která vyšla na GameCube v roce 2001, je zkrátka znát.

V ukázce v rámci E3 jsme navštívili hradní část hotelu (číst první dojmy na Bonuswebu), půlhodinová prezentace zveřejněná během GamesComu se odehrává v zahradním apartmá. Luigi musí najít tlačítko do ovládání výtahu, aby se propracoval do dalšího patra. Když ho najde naservírované v hlavní hale jako na zlatém podnosu, je každému jasné, že tak snadné to být přece nemůže. A také není.

Prostředí je opět interaktivní, na každém kroku jsou poschovávané peníze. Vtipně pak působí moment, kdy se Luigimu zakousne do nosu had. Toho celkem snadno setřese, což je jeden z nových pohybů. K těm patří i vystřelovací přísavka, s níž Luigi v ukázce otevře díru v kmeni stromu, z níž vyletí zlatí netopýři.

Samozřejmostí jsou souboje s duchy pomocí vysavače Poltergust G-00 a dojde i na kooperaci, kdy si Luigi přivolá parťáka Gooigiho. Ten je potřeba k řešení některých hádanek, ale zároveň umožní kdykoliv hrát ve dvou. Prezentace končí soubojem s dalším pěkným bossem.

Luigi’s Mansion 3 vychází 31. října na Switch, tedy stylově přesně na Halloween. Nemůžeme se dočkat.