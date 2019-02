Dvanáct nejlepších herních love story

1. Assassin’s Creed: Origins

Milostná zápletka není v sérii Assassin’s Creed ojedinělá, pokud bychom ale měli vybrat tu nejlepší, padla by volba na egyptského medžaje Bayeka a jeho ženu Ayu. Spojuje je nejen vášnivá láska, ale také smrt jejich syna. Na rozdíl od spousty jiných herních párů působí Bayek s Ayou mnohem vyzráleji, což má zásadní dopady na samotný příběh. Málokterá hra kdy kladla takový důraz na roli dětí a rodičů, jako právě Origins.

Bayek je sice hlavní hrdina hry, cílevědomá bojovnice Aya však rozhodně není jen do počtu. Patří ke klíčovým hybatelům děje a zásadním postavám asasínovského univerza. Díky vytíženosti spolu oba manželé netráví příliš mnoho času, ale jejich společné chvilky jsou o to sladší.

2. Catherine

Originální, lechtivá anime hra Catherine hráče přiková k obrazovkám nejen působivým vizuálem (mrk, mrk), ale především chytlavou hratelností kombinující prvky adventur, interaktivních filmů a obtížných logických rychlíků.

Hlavní hrdina Vincent se v příběhu rozhoduje, zda má být věrný svojí přítelkyni Katherine, nebo podlehnout svodům její konkurentky, dračice Catherine. Výčitkami a nejistotou zmítaný Vincent musí učinit zásadní rozhodnutí. Víc už raději neprozradíme. Vylepšená edice s výmluvným názvem Catherine: Full Body by měla na PlayStationu 4 vyjít ještě letos, klasickou verzi si už nějaký ten pátek můžete pořídit na Steamu a PlayStationu 3.

3. Final Fantasy VIII

Love story k sérii Final Fantasy neodmyslitelně patří, ale žádný díl nekladl na lásku tak velký důraz jako právě osmička. Beznadějný introvert Squall se tu seznámí s krásnou a o poznání temperamentnější Rinou. Díky zdánlivé nesourodosti obou postav je osobní rovina už tak vynikajícího příběhu ještě zábavnější.

S postupujícím dějem pomáhá Rinoa Squallovi překonat jeho odpor ke všemu, co smrdí sociálním, nedej bože intimním kontaktem. Jejich taneční scéna patří k nejpamětihodnějším momentům v historii série. Vedle zmíněné romance má hra druhou, neméně emotivní dějovou linku, která sleduje osudy vojáka Laguny Loirea a jeho lásky Raine. Jak tomu tak v sérii bývá, oba páry hrají klíčovou roli v boji o osud nádherného fantasy světa, který je třeba zachránit před silami zla.

4. Firewatch

Pokud jde o milostné zápletky, zaslouží si Firewatch body především za originalitu a bezchybný dabing. Manželka hlavního hrdiny Henryho onemocní zákeřnou nemocí, s jejímž postupem přestává svého muže poznávat. Psychicky vysílený Henry se vydává do národního parku, aby zde vykonával dočasnou požární hlídku a vyčistil si hlavu od strašné životní situace.

Jeho jediným společníkem je jakási Delilah, která s Henrym mluví skrz vysílačku. Firewatch se sice snaží tvářit jako nelineární hra s možností volby, pravda je však taková, že čím dříve hráč sílící vztah mezi oběma postavami uzná, tím větší dává celý příběh smysl.

5. The Last of Us: Left Behind

Vynikající rozšíření Left Behind je zároveň prequelem pro fenomenální postapokalyptickou akci The Last of Us. Má dvě časové roviny a v obou z nich se hráč vžije do role Ellie. Ta pečuje o zraněného parťáka Joela a ve chvílích klidu vzpomíná na časy strávené se svou kamarádkou Riley. Že tak úplně o kamarádství nejde, je vzhledem k tématu našeho článku každému jasné. Studio Naughty Dog se však k tématu postavilo s citem a výsledkem je mimořádně emotivní příběh, který se řadí k tomu nejlepšímu z celé hry.

6. Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Pokračování legendárního Max Paynea nezůstalo originálu vůbec nic dlužné a díky své úzké návaznosti spolu obě hry tvoří de facto jeden celek. Max Payne a poněkud svérázně pojmenovaná femme fatale Mona Sax se vydávají na krvavou výpravu za pomstou a očištěním vlastního jména. Jejich motivace se sice může lišit, ale když přijde na bullet-timeový „balet smrti“ v režii mistrů ze studia Remedy, nikdo se této dvojici nevyrovná.

Co jejich vztah postrádá na hloubce, to vyrovnává intenzitou a vášní. Podtitul The Fall of Max Payne nemá hra náhodou a láskou poblázněný Max má ve hře po dlouhé době zase co ztratit. Anebo, jak on sám říká: „Suddenly, for the first time in I don’t know how long, I realized, I didn’t wish to be dead.“

7. Red Dead Redemption 1 & 2

Příběh Johna Marstona v původním Red Dead Redemption právem patří do zlatého fondu videoher. Zkorumpovaní agenti drží Johnovu manželku a syna jako rukojmí a jejich propuštění podmiňují dopadením tří členů Marstonova bývalého gangu. Johnova snaha o odčinění předešlých hříchů a pověšení koltů na hřebík se line příběhem RDR jako jeden velký leitmotiv. Kromě nezapomenutelného epilogu dodává Marstonově cestě za vykoupením a znovushledáním se s vlastní rodinou ještě větší hloubku i loňský hit Red Dead Redemption 2.

Ten událostem z jedničky předchází a hráč tak s Johnem, Abigail a jejich synem Jackem stráví ještě mnohem víc času než v prvním díle. Mezi Abigail a Johnem sice není nějaká ta hlasitější výměna názorů vůbec ojedinělým jevem, přesto je jasné, že tihle dva jsou pro sebe jako stvoření.

8. Shadow of the Colossus

Legendární mistrovské dílo od Fumita Uedy se minulý rok dočkalo překrásného remaku, který nám učaroval i po letech. Příběh hry pojednává o mladíkovi, který přijede do zapovězené mýtické krajiny, aby přivedl zpět k životu milovanou dívku. V cestě mu však stojí šestnáct kolosálních bytostí, které je třeba nejprve sprovodit ze světa. S každým padlým protivníkem se hlavní hrdina stále více přibližuje vysněnému cíli, v hráči však postupně roste neblahá předtucha.

Shadow of the Colossus je emotivním příběhem o naději, lásce a snaze dosáhnout kýženého cíle všemi možnými prostředky. Jak celé snažení dopadne, nebudeme samozřejmě prozrazovat, parádní závěr hry si ale rozhodně nenechte ujít.

9. Silent Hill 2

Zdaleka nejmrazivější milostnou zápletku na našem seznamu zastupuje kultovní klasika Silent Hill 2 (retro článek zde). James Sunderland se vydává do mlhou zahaleného městečka Silent Hillu, aby zde vyhledal svojí manželku Mary, která mu odsud poslala dopis. Má to jeden háček - Mary je už dávno po smrti a jak sám hlavní hrdina v úvodu poznamenává: „Dead person can’t write a letter.“ Jamesovo zmatení roste po setkání se záhadnou Laurou, která se jeho manželce nápadně podobá.

Těžce depresivní příběh graduje společně se stále větší rozpolceností hlavního hrdiny, který se utápí ve výčitkách z neschopnosti najít Mary, nebo pomoci ostatním. Také druhý Silent Hill se může pochlubit šokujícím finále, na které jeho fanoušci vzpomínají dodnes.

10. To The Moon

To the Moon patří mezi méně známé tituly, a to navzdory skutečnosti, že silnější, originálnější a zároveň dojemnější příběh byste ve hrách hledali jen velmi těžko. Pojednává o dvojici vědců, kteří pomocí technologie manipulující s myslí plní umírajícím lidem poslední přání. Jejich aktuálním klientem je starý pán jménem Johny, jenž si přeje odletět na Měsíc.

Při ponořování se do starcova vědomí a vzpomínek postupně vychází najevo, že důležitou roli v Johnnyho životě hrála jakási dívka jménem River. Pokud vás zápletka nenavnadila, možná to udělá překrásný soundtrack nebo fakt, že takto působivou hru lze pořídit za pár korun a dohrát za jeden večer.

11. Uncharted

Série Uncharted si svoji slávu vydobyla jakožto akční, dobrodružná hra ve stylu filmového Indiana Jonese. Na rozdíl od Indyho však Nathan Drake poznal „tu pravou“ už v prvním díle svojí ságy. Co začíná jako tuctová milostná zápletka, nabývá s každou další hrou na významu a čtvrtá Uncharted je spíše než honbou za pokladem propracovaným příběhem o Drakeově celoživotní motivaci a vnitřním konfliktu dobrodruha a manžela v jedné osobě.

Příběh a dialogy přetékají emocemi, herci a dabéři Nolan North a Emily Roseová ve svých rolích excelují a jejich kouzelně přirozené domácí scény ve tu zastiňují všechny zběsilé honičky i bombastickou akci.

12. Wolfenstein: New Order/New Colossus

Kdo by to byl řekl, že hra s názvem Wolfenstein bude jednou patřit k titulům s nejpovedenější love story na trhu. Pro někoho svatokrádež, pro jiné naopak vítaná změna od dob Wolfa 3D. Hlavní hrdina B.J. Blaskowitz se tu seznámí s členkou nacistického odboje Anyou Oliwovou a oba si brzy padnou do oka. Díky vztahu s Anyou je hlavní hrdina mnohem lidštější a jeho boj za svobodu dostává mnohem osobnější rozměr.

Hlasité sexuální radovánky nemají za následek jen červenající se kolegy odbojáře ale také vlastní potomstvo. Za obě dcery budeme hrát v připravované kooperativní akci Wolfenstein: Youngblood. Dá se očekávat, že jablka nepadnou daleko od stromu.