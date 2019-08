Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

V současnosti se pozornost upíná k dalšímu dílu, který by měl uzavřít hypotetickou trilogii společně s předchozím Origins a Odyssey. První spekulace ukazovaly k zasazení do starověkého Říma, nyní se objevují náznaky, že zavítáme spíše na sever do světa vikingů (více v článku Spekuluje se o tom, že nás Assassin’s Creed zavede mezi vikingy).

Vikingové poruší nové směřování, které se obrátilo k hlubší minulosti v podobě starověkého Egypta (Origins) a Řecka (Odyssey). Zasazení do starověkého Říma by ovšem nedávalo příliš smysl vzhledem k tomu, že už se poměrně výrazně vyskytovalo v Origins.

Už Odyssey trochu ždímá koncept hry, když si vybralo dobu 400 let před vznikem bratrstva asasínů (o tom byl Origins) a zacházet ještě dále by už skutečně bylo trochu vaření z vody (s jednou výjimkou, viz níže).

Vikingové jsou oproti tomu poměrně velkým skokem vpřed, vzhledem k tomu, že jejich éra spadá až 800 let po založení bratrstva, okolo kterého se celá série točí. Zároveň se Ubisoftu hodí „do krámu“ také fakt, že vikingové byli zdatní mořeplavci, takže by se opět dal bohatě využít herní mechanismus námořního cestování a bojů, na které už sázely tituly jako Black Flag, Rogue a také i nejnovější Odyssey.

Pro účely tohoto seznamu pojďme předpokládat, že to vikingové už „mají jisté“ a nyní už rozvíjíme možnosti, kam by se herní série mohla posunout v dalších dílech. Ale kdo ví, zatím nic není dáno a Ubisoft ještě může překvapit. Ke každé možnosti vždy přidáme i procentní pravděpodobnost, nakolik si myslíme, že je to realistická varianta, či jen naše zbožné přání.

1 Feudální Japonsko

Nejdále na východ jsme v Assassin’s Creed zavítali do Číny v minidíle série Chronicles.

Ruku na srdce, Assassin’s Creed z prostředí feudálního Japonska, který bude plný samurajů, nindžů a východní mytologie, jsme čekali už dávno. Je to koneckonců velice populární tematika spousty jiných her, jelikož bojové hry v tomto duchu vždy hráče lákaly. Tak proč se nepustit do dílu, který má jak logiku z hlediska tematiky, tak je žádaný i samotnými hráči? Důvody se dají najít.

V první řadě se ozývají hlasy, že představa nindžů (jakožto asijské verzi asasínů) z populárních akčních filmů není tak docela přesná: byli to hlavně informátoři a špioni, ne tolik akční hrdinové. Ubisoft by tak musel dějiny trochu přibarvit, aby hra získala patřičný šmrnc. Druhou věcí je pak spekulace, že si Ubisoft Japonsko schovává zkrátka jako eso v rukávu pro případ, že by bylo třeba celou sérii znovu restartovat (podobně jako s Origins). Každopádně si myslíme, že dříve nebo později na takový díl dojde.

Pravděpodobnost: 90 % (možná ne příště, ale někdy na to dojít musí)



2 Mayská civilizace

Zavítáme v Assassin’s Creed i do Mexika? (Kukulkánova pyramida ve východním Mexiku)

Výše jsme zmiňovali, že po Odyssey už Ubisoft nemá moc kam dál do historie zacházet, ovšem s jednou výjimkou: mayská civilizace. Ta rovněž stejně jako starověký Egypt nebo Řecko sahá tisíce let zpět do doby před naším letopočtem a je plná tajemných chrámů, mýtů a rituálů. Autoři by však museli tuto éru trochu akčně vyšperkovat.



Herně dává zasazení do této doby navíc smysl v tom, že Mayové byli intelektuální civilizací, která byla v mnoha ohledech napřed, viz např. jejich legendární kalendář a astronomické poznatky. Velice lehce by se Ubisoftu pracovalo na propojení dobových reálií společně s (pozor na spoilery v odkazu) fiktivní první civilizací na Zemi, která je ústředním motivem všech dosavadních dílů.



Tento scénář má navíc dvě možnosti: potenciální díl Assassin’s Creed s mayskou tematikou by mohl buď prozkoumávat předklasické/klasické období, tedy mezi 2500 př. n. l. - 900 n. l. právě ve stylu Origins a Odyssey, nebo se naopak věnovat době konci civilizace a boji proti španělským dobyvatelům v 16. století.

Pravděpodobnost: 40 % (zapadá do tematiky posledních dílů, ale nejsme si jisti atraktivitou tématu)

3 Středověká Anglie

Robin Hood jakožto asasín?

Ačkoliv se historici stále nemohou shodnout, zda je postava legendárního lidového hrdiny Robina Hooda založená na skutečnosti, nebo jde čistě o legendu, jedno je jisté: byl by z něj skvělý adept na hlavního hrdinu některé z dalších Assassin’s Creed her. Středověká Anglie je rovněž zajímavým dějištěm.

Robin Hood jakožto bandita s kápí, zdatný lukostřelec, který bojuje proti chamtivé šlechtě, bohatým bere a chudým dává, má záhadnou minulost a vlastní družinu dobrodruhů. To je něco, co by skvěle zapadlo do této herní série. Mytologie by v takovém případě musela ustoupit trochu do pozadí, stejně jako námořní bitvy a série by se vrátila ke stylu Brotherhoodu, tedy více čistokrevnému RPG s prvkem rozšiřování bratrstva asasínů.

Pravděpodobnost: 60 % (do středověku v Evropě se určitě vrátíme, ale Robin Hood to jisté nemá)



4 Husitské války

Husitský Assassin’s Creed má potenciál, ale je to spíše zbožné přání

Pokud bychom si měli vybrat jedno téma z českých dějin, proč ne husitské války? Je to opět příběh boje dvou frakcí, se spoustou významných postav nejenom z českého prostředí. Křížové výpravy proti husitům mohou posloužit jako dobrá záminka pro zasazení herního kultu templářů, naopak sami husité by mohli ve svých řadách najít nějakého dobrodruha s kápí na hlavě. Navíc by se konečně mohla ve hrách objevit středověká Praha, která svou „stověžatostí“ zase herní sérii nahrává jakožto místo s potenciálem pro prozkoumávání.



Ve výsledku by nám však asi největší starost dělaly historické reálie a s nimi spjaté kontroverze, se kterými se potýkalo třeba české Kingdom Come. Ubisoft na rozdíl od Warhorse není české studio a ani zde nemá pobočku, tudíž by se dalo čekat, že dějiny trochu překroutí ve prospěch toho, aby byla hra přijímána lépe celosvětovým publikem. Což by nakonec mohlo české fanoušky spíše zklamat.

Pravděpodobnost: 10 % (sami tomu moc nevěříme)

5 1. světová válka

Jeden z nejznámějších atentátů lidské historie by se mohl objevit i v sérii Assassin’s Creed.

Atentáty na slavné historické osobnosti jsou středobodem série Assassin’s Creed a mezi ty vůbec nejvýznamnější atentáty historie lidstva bezpochyby patří ten na Františka Ferdinanda D’Este, který rozpoutal první světovou válku. Sarajevo a Balkán jako takový by tak mohly být předmětem některé z dalších her série, děj by ale se teoreticky mohl přelévat i do samotné Velké války.

Mnoho příznivců Assassin’s Creed věří, že jednou dojde i na jednu ze světových válek - a to nejen ve formě nepovinné mise v Syndicate, která se právě za první světové války odehrává, ale na skutečně plnohodnotný díl.

Často bývá ovšem zmiňována spíše ta druhá, kde byla také rovněž hojnost různých atentátů a špionů, ovšem tematika druhé světové války už byla hrami zkoumána tolikrát, že by už trochu chyběla originalita. Celkově problémem moderních dějin je, že by se z Assassina stala spíše „střílečka“ z pohledu třetí osoby, což stále moc neodpovídá duchu dosavadních her.



První světová válka by ale přece jen ještě herním stylem mohla být blíž třetímu dílu z období americké války o nezávislost, kde se také hojně objevovaly pušky, děla a bajonety. Samozřejmě je možné si vypůjčit herní prvky i ze Syndicate.



Pravděpodobnost: 70 % (jednou na světové války asi dojde, jen doufáme, že tomu dá Ubisoft tu správnou jiskru)



6 Franská říše, raný středověk

Doba Karla Velikého by skvěle posloužila pro čistou středověkou stylizaci.

Už na začátku Unity jsme si říkali, že by bylo vhodné se zase vrátit do doby rytířů, dobývání hradů a středověkých náboženství a kde jinde vzít toto až trochu stereotypní zobrazení než v době franské říše a cestovat po jejím rozlehlém území v západní a střední Evropě.

Ubisoft jakožto původem francouzská firma by to navíc měla kulturně blízko a takové hře mohla věnovat důkladnou péči. Opět máme pocit, že si Ubisoft je dost dobře vědom této možnost a schovává si tento koncept na vhodnou příležitost.

Pravděpodobnost: 80 % (dost bychom se divili, kdyby se středověk už v sérii neobjevil)

7 Přítomnost

Plnohodnotný titul v současnosti asasínům trochu ukradla série Watch Dogs.

Ačkoliv se ve větší či menší míře odehrává každý z dílů série Assassin’s Creed v současnosti, stále čekáme na díl, který by se oprostil od života v simulaci Animusu a ukázal bratrstvo asasínů tak, jak by vypadalo v moderním světě. Problémem ovšem je, že Ubisoft už velice podobný titul má: Watch Dogs.

Máme pocit, že kdyby právě ve Watch Dogs vyměnili hlavním hrdinům hackerské schopnosti za skryté čepele, jsou to v podstatě moderní díly Assassin’s Creed. Ubisoft by asi škodil sám sobě, kdyby vydal moderní díl této série s velice podobnými prvky jako mají Watch Dogs.

Šlo by na to jít trochu jinak a ukázat moderního asasína: cestovatele, který prozkoumává tajemné chrámy první civilizace v moderním světě. Jenže to už zase prakticky popisujeme sérii her Uncharted. Ubisoft to má těžké: buď vymyslet originální koncept, jak moderní díl pojmout, a nebo se zkrátka držet dál.

Pravděpodobnost: 30 % (Ubisoftu překáží Watch Dogs i fakt, že by nejspíše musel vyškrtnout ikonický Animus)



8 Remake starých dílů

Assassin’s Creed (2007)

První Assassin’s Creed je už 12 let stará hra a pokud se podíváme na stav nejenom herního, ale třeba i filmového průmyslu, je celkem jasné, co této sérii může „hrozit“: remake, předělávka původních dílů. Graficky na tom původní Assassin’s Creed z roku 2007 stále není ještě úplně špatně, ale když ho dáte po bok moderní Odyssey, je to přece jen už docela vykopávka. No a pro herní studio není asi nic lehčího, než vzít starou populární věc a zaobalit ji do moderní grafiky.

Ano, víme o tom, že Ubisoft v současnosti vydává „remastered“ verze starších titulů, naposledy se grafického vylepšení dočkal třetí díl, ovšem my mluvíme o kompletním remaku, tedy moderním grafickém enginu, převyprávění novou formou, větším otevřeném světě s moderními herními mechanikami. První díl je samozřejmě nejvhodnějším adeptem a vlastně bychom Altaira zase moc rádi viděli. Jen by to byl ovšem zároveň signál, že Ubisoftu definitivně došla fantazie.



Pravděpodobnost: 30 % (ale s každým rokem od vydání tohoto článku si přidejte 5 % navíc)