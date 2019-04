Ubisoft vyjadřuje podporu Notre-Dame a rozdává Assassin’s Creed Unity

Na účet k tomu zřízený poslala půl milionu eur (necelých 13 milionů korun) a vyzývá všechny fanoušky, aby se ke sbírce nějakou formou připojili.

Jako sympatické gesto pak navíc rozdává PC verzi své hry Assassin‘s Creed Unity z roku 2014 (naše recenze), ve které právě Notre-Dame hraje podstatnou roli (viz náš dnešní článek). Pokud si tedy chcete slavnou katedrálu projít alespoň virtuálně, stačí se zaregistrovat na stránkách Ubisoftu a hru si jednoduše zdarma přidat do knihovny, kde už vám zůstane napořád. Pokud si ji budete chtít rovnou i zahrát, musíte si nejprve do počítače nainstalovat herního klienta uPlay (který je samozřejmě rovněž zdarma). Jen pozor, nabídka je časově omezená a trvá jen do čtvrtka 25. dubna devíti hodin ráno.

In solidarity with everyone moved by Monday's events we’re donating to the restoration of Notre-Dame & giving you the chance to play @AssassinsCreed Unity on Uplay for free.



Details below: