Pět pekelně těžkých her, na které se těšit

V dobách dávno minulých existovala spousta her tak těžkých, že lidem hrozily zástavy srdce nebo dlouhodobé hospitalizace v ústavu pro mentálně choré. Ale postupem času se z videoher stala masová záležitost a ne všichni jedinci mají výrazné masochistické sklony, takže mnohá vývojářská studia začala tlumit náročnost svých titulů, aby oslovila co největší množství hráčů.

Na tom není nic špatného, dnes mají hry často astronomické rozpočty, takže tvůrci chtějí nabídnout něco, co zaujme většinovou populaci. Na druhou stranu je tu očividně stále hlad po projektech, které se nedají zvládnout levou zadní.

Důkazem budiž neustále omílaná série Dark Souls, která ukázala, že je velký zájem o hardcore tituly pro fajnšmekry. A to nejen mezi starou gardou, ale také mladými hráči, kteří mají chuť potit krev.

A jelikož víme, že Dark Souls už pokračovat nebudou, fandům obtížnějších her nezbývá, než se poohlédnout jinde (i když je pravda, že tvůrci Dark Souls chystají další projekty). Zaujmout by je mohly některé z následujících her, o kterých se ví, že nebudou pro „čajíčky“.

Jen malé upozornění, nebudou zmíněna pokračování už známých projektů jako Nioh nebo The Surge, ale pouze tituly, které jsou původní. Řeč nebude ani o Sekiro: Shadows Die Twice, o kterém se ve svém preview rozepsal Kuba Žežule.

1. Code Vein

VIDEO: Code Vein - Salvation or Destruction trailer

Vývojáři: Bandai Namco Studios

Datum vydání: 2019

Platformy: Xbox One, Playstation 4, PC

Firma Bandai Namcoví z první ruky, jak úspěšné mohou být velmi těžké hry. Je to právě ona, která distribuuje tituly ze série Dark Souls. Ale samozřejmě nejde o jediné hardcore projekty, kterými chce oslovit hráče, jedním z dalších chystaných je titul nazvaný Code Vein od režiséra, producenta a scenáristy her ze série God Eater Hiroshi Yoshimury.

Půjde o akční RPG z pohledu třetí osoby, které bude zasazeno do postapokalyptické budoucnosti, v níž se budou prohánět upíři. Nepřekvapivě i hlavní hrdina bude sžírán touhou po krvi, která nejen nasytí jeho hlad, ale také mu poskytne unikátní (a často dost ničivé) schopnosti známé jako Gifts.

Code Vein Code Vein

Ale protože Code Vein nechce být jen bezduchou rubačkou, bude nutné s Gifts nakládat takticky. Určití protivníci budou proti některým schopnostem v podstatě imunní, ale proti jiným nebudou mít šanci. Bude tak nutné si nastudovat slabiny kreatur a podle toho nakládat s talenty. Nepočítejte s tím, že tu bude nějaká univerzální schopnost, která smete všechny rivaly. Navíc, Gifts bude nutné nabíjet (potřeba budou body nazývané Ichor) likvidováním nepřátel s pomocí speciálních útoků známých jako Blood Veils. Je tak jasné, že nebude možné Gifts aktivovat každých pár sekund. Gifts budou jak obranného, tak útočného charakteru.

Souboje budou podobně jako u Dark Souls vystavěny na bezchybném načasování, vynikajících reflexech a trpělivosti. K dispozici bude slabý (a méně účinný) útok, pomalejší (ale silnější) útok a velmi důležité je uskakování, které rozhodne o vašem úspěchu či neúspěchu.

To jsou věci, které fandové podobných her znají, ovšem ne úplně běžným prvkem je umělou inteligencí ovládaný parťák, který vás bude doprovázet na každém kroku. Bude možné vybírat z více typů, zatím nám byli představeni střelkyně Mia Karnstein, žoldák Yakumo Shinonome, bývalý tanečník Jack Rutherford, další střelkyně Eva Roux, válečník ovládající meč Louis a fanynka sekyr Io.

Na první pohled je účast pomocníka vítanou záležitostí, jenže je s tím také spojen ten problém, že musíte dohlížet na někoho dalšího. A kromě toho umělá inteligence logicky nebude schopna vždy odhadnout váš styl boje, takže se určitě dostanete do situace, kdy budete chtít kolem nepřítele projít bez povšimnutí, ale váš společník začne bezhlavě útočit.

Příjemným prvkem je možnost měnit specializaci v průběhu hry. Jestliže po několika úrovních zjistíte, že boj zblízka není nic pro vás, a budete chtít vsadit spíše na magické útoky, pak vám v tom nic bránit nebude.

Code Vein Code Vein

Trošku sporné je grafické zpracování. Pokud vám zní dobře spojení pestrobarevné asijské kýčovitosti s gotickými motivy, pak budete spokojení. Jestli preferujete usedlejší a temnější pojetí, bude vám Code Vein připadat jako obrazově hodně přeplácaná záležitost.

První dojmy jsou ale pozitivní, nicméně by bylo před vydáním potřeba ještě na pár věcech zapracovat. Kamera občas dost zlobí a zdá se, že nahrávací doby budou nepříjemně dlouhé. Objevují se stížnosti i na to, že souboje jsou někdy až příliš pomalé (což sice nabízí více prostoru pro taktizování, ale na zábavnosti to moc nepřidá).

Přesné datum vydání zatím stanoveno nebylo.

2. Eitr

VIDEO: EITR - gameplay trailer

Vývojáři: Eneme Entertainment

Datum vydání: léto 2019

Platformy: PlayStation 4, PC

Projekt nazvaný podle magické substance, která je podle severské mytologie základem všeho živého (a současně jde o smrtící jed), chce nabídnout tři věci, které hráči milují: vysokou obtížnost, hratelnost Diabla a retro pojetí.

Není tak divu, že se na hru lidé hodně těší, ale pravdou je, že jejich trpělivost je docela testována. Na Eitr se pracuje už poměrně dlouho a stále nic. Tvůrci přislíbili, že bychom se měli konečně dočkat letos v létě.

Izometrické RPG sice na první pohled vypadá roztomile, ale tvůrci varovali, že nepůjde o procházku růžovým sadem. Hra protknutá severskou mytologií bude klást důraz nejen na promyšlené útočení a úhybné manévry, ale třeba i na to, v jaké pozici a vzdálenosti bude hlavní hrdinka stát.

Eitr Eitr

Originálním prvkem je práce s talenty. Budete totiž moci vybírat mezi těmi, které jsou trvalé (ale obvykle ne tak účinné) a dočasnými schopnostmi, které budou mocné, ovšem budete je mít k dispozici jen do okamžiku, než zemřete. Poté o ně nenávratně přijdete.

U Diabla se Eitr inspiroval v hromadění předmětů. Vybavení tu bude k dispozici spousta, ovšem důležité je vědět, že pokud vaše hrdinka, hrdá štítonoška (jako její inspirace posloužila postava Lagerthy z úspěšného seriálu Vikingové) zemře, vaše vybavení bude poškozeno.

Bez ohledu na to, že hra sází na „pixelatou“ vizuální stránku (použit byl engine Unity), která může působit dětinsky, je Eitr prezentován jako temná a krvavá hra, která vás nenechá vydechnout. Mimochodem, nezbývá než doufat, že hudba bude stejně působivá, jako ta, kterou je možné slyšet v traileru.

Eitr Eitr

Pokud bude Eitr tak kvalitní, jak to zatím vypadá, určitě tvůrcům Davidu Wrightovi a Tobimu Harperovi odpustíme dlouhé čekání (cca od roku 2014). Přece jen, když jsou na to jen dva a jde o nezávislý projekt, nějaký čas to prostě zabere.

3. Hellpoint

VIDEO: Hellpoint - oznamovací trailer

Vývojáři: Cradle Games

Datum vydání: Červenec 2019

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Obtížnost her Dark Souls a stylizace à la Doom, tak by se dala stručně popsat hra, na které pracuje kanadské vývojářské studio Cradle Games. Jde o projekt, který byl ohlášen v roce 2017 a vzniká s pomocí komunitního financování (vybrán byl více než milion korun).

Žánrově jde o akční RPG a jeho silnou stránkou má být mrazivá atmosféra. Námět sice nevypadá kdovíjak objevně: hráč se ocitne na vesmírné stanici Irid Novo, kde se odehrálo něco temného, ale při podrobnějším pohledu na příběh už to zní mnohem zajímavěji. Zápletka se zaměřuje na událost pojmenovanou jako „Merge“, kdy se na okamžik těla a duše živoucích bytostí sloučily se svými jinými verzemi z paralelních vesmírů.

Důležitou roli bude hrát číslo 21. Právě tolik hodin zabere, než stanice oběhne po orbitě a během této doby se bude výrazně měnit například chování nepřátel. Irid Novo se totiž nachází poblíž černé díry a v závislosti na tom, jak daleko od ní stanice bude, se budou měnit reakce protivníků. Někdy budou extrémně agresivní, jindy je popadne panický strach.

Hellpoint Hellpoint

Podstatou roli bude mít aspekt nazvaný Quantic System, který bude ovlivňovat to, kdy a kde se odehrají nahodilé události. Bude tak záležet na tom, v jakém momentě se ocitnete na určitém místě. Někdy se tam nebude dít nic důležitého a za hodinu se objeví chodba, o které jste neměli ani tušení, nebo se zjeví monstrum, které ještě před chvílí bylo úplně jinde.

Hellpoint chce být hodně dynamický a překvapivý a má v plánu hráče bombardovat spoustou nečekaných momentů.

Jestliže se budeme bavit o akční složce, hlavním pilíři hry, tak bude klasicky nutné nehnat se do střetů po hlavě, studovat pohyby a slabiny nepřítele, vyčkávat, taktizovat, prostě něco, co nás Dark Souls nebo Bloodborne naučily.

Hellpoint hráčům umožní vyrobit si vlastní zbraně, dávno zapomenuté kousky, které vám dají alespoň nějakou šanci na přežití. Nejdříve však bude třeba najít potřebné výrobní manuály. Na výběr budou jak sečné a bodné, tak střelné kousky. Craft zahrnuje i brnění, štíty a další obranné předměty.

Hellpoint Hellpoint

Čím více budete nějakou zbraň používat, tím lepší v tom budete a zpřístupní se vám nové schopnosti ať už defenzivního, nebo ofenzivního charakteru. Hra neopomene ani multiplayerové prvky ať už v podobě kooperace (včetně splitscreenu), nebo PvP.

4. Dungeonhaven

VIDEO: Dungeonhaven - první pohled

Vývojáři: Cold War Game Studios

Datum vydání: 2019

Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4

Dungeonhaven na první pohled vypadá jako přímé pokračování Dark Souls. A možná i na ten druhý. Akční RPG zasazené do temného fantasy světa, ve kterém budete muset znovu a znovu a znovu zkoušet porazit nepřátele, kteří jsou schopni vás odstranit pár dobře mířenými údery, to prostě velmi dobře známe.

Nicméně tvůrci chtěli nabídnout nějaké novinky a asi tou největší je, že ústřední postava v podobě rytíře nebude útoky moci blokovat klasickým způsobem, ale změní se v kámen. To je relativně netradiční prvek, který se může ukázat jako skvělý nápad nebo také něco, co úplně zkazí zábavu.

Příběh se zaměřuje na válku živoucích dungeonů, v jejich zdech jsou uvězněny duše těch, kteří v nich zemřeli. Jeden z dungeonů pověří rytíře, kterého osvobodí z kamenného prokletí, aby uzmul moc jiných živoucích dungeonů. Hráč tak bude procházet různými dungeony, každý s jinou schopností, kterou musí rytíř získat. Dá se předpokládat, že tomu bude předcházet lahodně obtížný souboj s bossem, který vás během prvních pár pokusů rozseká na kusy, než přijdete na to, jak si s ním poradit.

Hra běží na Unreal Enginu 4 a zajímavostí je, že na ní pracují pouze dva lidé. Jde o nezávislý projekt, ale při pohledu na videa a obrázky nevypadá rozhodně jako nějaký „béčkový“ titul pro pár nadšenců.

Dungeonhaven Dungeonhaven

Soudě podle dostupných materiálů bude soubojový systém o něco svižnější než ve hrách Dark Souls. Dynamika střetů se zdá být vyšší, nicméně stále bude nutné taktizovat a využívat své reflexy naplno.

Pokud jde o design úrovní, tak žádné velké experimenty asi čekat nemůžeme. Připraveny jsou pro nás zatuchlé podzemní chodby a další stísněné prostory, mnoha otevřených lokací se asi nedočkáme, ale to u projektu nazvaného Dungeonhaven asi nelze předpokládat.

5. Blasphemous

VIDEO: Blasphemous - trailer

Vývojáři: The Game Kitchen

Datum vydání: první čtvrtletí 2019

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Nitendo Switch, PC

Pokud nemáte zájem o RPG, ale chtěli byste něco trošku jiného, je pro vás jako dělaná nelineární akční platformovka Blasphemous od tvůrců povedené hororové adventury The Last Door.

I v tomto případě jde o nezávislý projekt, na který se podařilo vybrat přibližně 730 tisíc korun a příběh se točí kolem zvráceného náboženství vyznávaného v zemi jménem Orthodoxia (jako inspirace posloužila španělská provincie Sevilla), jehož fanatičtí vyznavači jsou schopni ve jménu své víry udělat cokoliv. Kromě nich se bude hráč potýkat také s různými mystickými krvelačnými monstry.

Děj bude prezentován hlavně přes menší náznaky rozmístěné po úrovních, takže hráč bude muset po kouscích odhalovat, co se vlastně děje.

Hlavní postavou je poslední žijící člen skupiny známé jako The Silent Sorrow, která v Orthodoxii není zrovna oblíbená. Vlastně všichni, kdo k ní patřili, byli odsouzeni k věčnému utrpení.

Zdá se, že silnou stránkou projektu bude právě temná a depresivní stylizace, díky které se ocitnete v pochmurném 2D světě plném smutku. Čekají na vás ruiny a potemnělé chrámy, které jen vzdáleně připomínají, jak pestrá a životem pulzující kdysi tato země byla. Velkým pozitivem je rozhodně propracovaná retro grafika.

Herní náplň staví na dvou prvcích, a to soubojích a skákacích sekvencích. Blasphemous hodně připomíná legendární hry Castlevania. Nicméně titul by měl být o dost přísnější než většina dílů této „upíří“ série. Žádná chyba nebude odpuštěna, jakákoliv nepreciznost nebo zbrklost během soubojů budou přísně potrestány.

Náročnost je hodně ovlivněna rozmístěným protivníků, kteří se často nacházejí tam, kde se vám to nejméně hodí. Nebo je případně vůbec nevidíte a objeví se na poslední chvíli.

Hlavní postava bude mít k dispozici (nebo to tak zatím vypadá) pouze jeden meč a minimum pohybů, takže nečekejte žádné složité kombinace útoků. Navíc se nezdá, že byste byli jakkoliv omezováni, pokud jde o používání zbraně (například v podobě ukazatele staminy), takže klidně můžete zběsile bušit do tlačítka útoku bez jakékoliv penalizace. Je možné, že se to ve finálním produktu změní, ale zatím tomu nic nenaznačuje.

Lákadlem by měli být působiví bossové, kteří vám nedají nic zadarmo. Nicméně s ohledem na zatím velmi jednoduše až primitivně působící bojový systém je otázkou, nakolik budou střety s těmito monstry taktické.

Zatím se zdá, že se chystá hra, která by měla připomenout staré dobré časy lámání joysticků a vztekání u skákaček, které se s hráči vůbec nemazlily.

Pod čarou: Následující měsíce nabídnou pár zajímavých titulů, které by mohly potěšit hráče toužících po pořádné výzvě. Samozřejmě není zaručeno, že všechny ze zmíněných her dopadnou na výbornou, klidně se může stát, že jedinou devizou některých z nich bude vysoká obtížnost a to samo o sobě dobře strávený čas neznamená. Snad to v těchto pěti případech bude jiné a my se u nich sice pořádně zapotíme, ale také si je užijeme naplno.