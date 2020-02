Warhammer Quest: Silver Tower bude mobilní tahová strategie

Ještě během letošního roku vyjde mobilní tahová strategie Warhammer Quest: Silver Tower, oznámilo studio Perchang Games. Zasazena je do období Age of Sigmar a tvůrci slibují poměrně rozsáhlou kampaň. Kromě toho mají na hráče čekat každý den nové úkoly i výzvy a každý týden event Weekly Trial, v němž se musí probojovat co nejvíce úrovněmi na jeden zátah. Silver Tower vyjde v druhé polovině letošního roku na iOS a Android.