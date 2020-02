Nintendo 64 je konzole z roku 1996 (v Evropě se prodávala o rok později), která si mezi fanoušky vydobyla kultovní status. Na pecky jako Super Mario 64, Mario Kart 64, Banjo-Kazooie či The Legend of Zelda: Ocarina of Time se vzpomíná dodnes.

Víte ale, že připravovaných her, které nakonec nevyšly, bylo víc než sto? A mezi nimi například i Super Mario 64 2. V parádním videu níže je představuje youtubové stránka DidYouKnowGaming?.