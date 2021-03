V březnu si zastřílíme na Marsu v Doom 3: VR Edition pro PS VR

Povedená střílečka Doom 3 se vrací ve VR edici pro PlayStation VR. Jmenuje se Doom 3: VR Edition a zahrnuje kromě základní hry i expanze Resurrection of Evil a The Lost Mission, vše samozřejmě uzpůsobené pro hraní ve virtuální realitě. Zájemci se budou moci znovu vypravit na Mars už 29. března, a to jak na PS4, tak v režimu zpětné kompatibility na PS5. Potěší i podpora Aim controlleru.