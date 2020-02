Tekken 7 prodal již pět milionů kopií

Navzdory velké konkurenci v žánru bojových her se sedmému dílu série Tekken mimořádně daří (viz naše recenze). I díky tomu, že se dříve ryze konzolová značka podívala na PC, mohou její autoři slavit již pět milionů prodaných kopií.

Oops.... I had completely missed it...TK7 achieved 5 million copies by the end of 2019. Please wait for a while to update the commemorative illustration.

ドタバタしていた年末年始で500万本達成していたとのこと...完全に報告を見逃していました。記念イラストのアップデートはまたあとで..