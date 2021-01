Skvělé adventury ze světa The Dark Eye vyšly na konzolích

Série The Dark Eye (Die Schwartze Auge) je známá především milovníkům RPG, studio Dadealic však do něj zasadilo i dvě skvělé adventury klasického střihu. Chains of Satinav a Memoria na sebe přímo navazují a tvoří ucelený příběh, kromě skvělé grafiky obsahují i spoustu náročných hádanek. Nyní jsou nově k dispozici i na xboxech, playstationech a Nintendu Switch.