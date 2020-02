Přihlaste se do bety World of Warcraft Shadowlands

World of Warcraft Shadowlands je připravovaná expanze do hry World of Warcraft, v níž se vydáme do podsvětí, a to ještě letos. Víc si přečtěte v preview na Bonuswebu zde. Nově se na oficiálních stránkách objevila možnost přihlásit se do bety. Neznamená to, že až beta začne, automaticky získáte přístup. Ale pokud to neuděláte, nebudete mezi těmi, z nichž se vybírá.