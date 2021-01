Podívejte se na nový trailer z Returnal

Do našeho výběru nejočekávanějších letošních her se sice Returnal nevešel, fanoušci přímočarých stříleček by však na něj zapomínat neměli. Exkluzivita pro PlayStation 5 nabídne obrovské množství zbraní, které lze vylepšovat, a nekonečné zástupy nepřátel. Trailer níže řekne více než tisíc slov. Hra vychází 19. března.