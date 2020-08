Nové DLC pro Spintires vás vezme na Ural

Spintires, předchůdce skvělého offroadového simulátoru Snowrunner (naše recenze), je sice šest let starý, stále se však kolem něj udržuje komunita hráčů. Ti jistě ocení nové DLC, které do hry přinese dvě vozidla značky Sherp a novou mapu zasazenou do ruského pohoří Ural. K mání na Steamu za cca 100 Kč.