Květnové Games with Gold přinesou V-Rally 4 a Warhammer

Microsoft se v nabídce her předplatitelům služby Games with Gold pro příští měsíc příliš nepředvedl. Rozdává totiž jen nevýrazné arkádové závody V-Rally 4 a licencovanou diablovku Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr. V rámci zpětné kompatibility s Xboxem 360 pak přibudou ještě starší Sensible World of Soccer a Overlord II.