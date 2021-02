Games with Gold lákají na Warface: Breakout či Metal Slug 3

Microsoft odhalil březnový line-up her, které získají hráči s předplatným Xbox Live Gold či Xbox Gamepass Ultimate. Za Xbox One to jsou taktická střílečka Warface: Breakout a top-down twin stick střílečka Vicious Attack Llama Apocalypse. Z Xboxu 360 nabídka zahrnuje 2D akci Metal Slug 3 a strategii Port Royale 3 (obě fungují díky zpětné kompatibilitě i na nových xboxech).