Karetní hra Hearthstone projde letos další zásadní proměnou. Sety Basic a Classic totiž budou nahrazeny takzvaným Core setem. To je sada 235 karet, kterou získají všichni hráči zdarma, ale hlavně, každý rok se bude měnit. Aktuálně se můžete tady podívat, jak bude vypadat Core Set pro letošní rok a jakými proměnami některé karty prošly.

Co se nové expanze týče, jmenuje se Forged in the Barrens a vyjde v březnu. Více jsem o ní psal v reportu z akce BlizzConline 2021.