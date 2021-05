Královéhradecký kraj opraví silnice za miliardu, většinu platí z dotací

Kraj hodlá v letošním roce zahájit 22 staveb s náklady 569,8 milionů korun. Dalších šest akcí pokračuje z předchozích let a letos za ně má kraj zaplatit dalších více než čtvrt miliardy korun. Jde třeba o obchvaty Domašína, Jičína nebo o pokračování oprav u Chlumce nad Cidlinou či Bohuslavic nad Metují.



„Celkem se jedná o 50 kilometrů silnic a šest mostů a částku 917,2 milionu korun. K tomu budeme provádět běžné opravy po zimě a souvislé opravy vozovek, takže objem prostředků do dopravní infrastruktury bude ještě vyšší,“ říká radní kraje pro dopravu a majetek Václav Řehoř (ODS).



Za takzvané souvislé opravy vozovek letos kraj zaplatí asi 50 milionů korun. Oproti loňskému roku je to výrazný pokles. Loni na ně kraj dal 116 milionů.

Přestože se kraji i letos daří udržet objem investic do svých silnic kolem jedné miliardy, kvůli propadu příjmů způsobenému pandemií koronaviru je letošní částka za posledních pět let nejnižší. Kraj totiž z vlastní kapsy pustí do silnic jen 40 milionů korun, což je zlomek částky z minulých let.

„Drtivá většina peněz jde z dotačních titulů a naše vlastní prostředky používáme prakticky jen na dofinancování, které se většinou pohybuje kolem 10 až 15 procent. Vedle 40 milionů z letošního rozpočtu jsme tam zapojili také přebytky a rezervy z minulých let,“ vysvětluje Řehoř.

Nejvíce peněz kraj získal z evropského fondu IROP, peníze čerpá také od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a třeba obchvat Domašína platí z vládního balíku na rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Také letos chce získat 10 milionů korun z inovačního fondu SFDI na nové technologie v dopravním stavebnictví. Z něj loni zaplatil pokládku speciálního mikrokoberce na silnici z Dubence do Vilantic na Trutnovsku.



„Letos se o tuto dotaci ucházíme pro rekonstrukci povrchu v ulicích Buzulucké a Pouchovské v Hradci Králové. Chtěli bychom opravit vozovku od městského okruhu po železniční přejezd na Pouchově,“ přibližuje plán ředitel krajské Údržby silnic Jiří Brandejs.

Konec bídy u Dětenic

O prázdninách se konečně dostane také na poslední úsek silnice z Třebechovic pod Orebem na Pardubice. Kraj opraví úsek od města do Krňovic a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) současně rozšíří sousední křižovatku na silnici I/11, kde často docházelo k nehodám. Do souběhu prací se zapojí i město, které pod silnicí postaví podchod.

Investice do silnic v kraji v roce 2021 917 milionů korun letos kraj investuje do silnic. 40 milionů kraj vyčlenil z rozpočtu, zbytek je z dotací a rezerv. 3,8 miliardy korun plánuje do silnic v kraji investovat stát.

S úderem prázdnin začne kraj pokračovat na dalším úseku silnice v hradecké Malšově Lhotě a na řadu přijde i dlouho opomíjené Libáňsko, kde kraj v posledních letech napravuje historický dluh v opravách silnic.

V srpnu se má pracovat na silnici II/280 z Libáně přes Dětenice na hranici Středočeského kraje. Už v dubnu dojde také na rekonstrukci silnice třetí třídy z Dětenic na Ledce, kudy později povede objízdná trasa. Právě zde dosud silnice patřily k nejhorším v kraji.

„Snažíme se to trochu změnit a finance tam vložit. Opravovaly se tam v minulosti i silnice třetí třídy. Teď budeme dělat i silnice u Radimi a Kopidlna. Myslím, že situace na Jičínsku se už zlepšuje,“ míní Brandejs.

Hradecký kraj spravuje 3,3 tisíce kilometrů silnic. Ještě před šesti lety přiznával, že vnitřní dluh na dlouhodobě podceněné obnově činí 10 miliard korun. Pokud se bude v opravách pokračovat současným tempem, mohl by dluh zmizet za osm až dvanáct let. Do rezervy pro případ, že by se v rozpočtu či v dotačních titulech našly další peníze, připravuje kraj další projekty za zhruba 50 milionů.

Investice státu táhne dálnice

Zatímco v předchozích letech byl premiantem v investicích do silnic v regionu kraj, nyní ho předčí stát, který táhne nahoru hlavně dostavba dálnice D11. ŘSD za úseky mezi Hradcem Králové a Jaroměří letos zaplatí 2,3 miliardy korun.

Dalších 90 milionů by se letos mělo prostavět na obchvatu Doudleb nad Orlicí a po 450 milionech chce letos ŘSD vydat na stavby obchvatů Nové Paky a Jaroměře.

Jenže ani jeden z projektů zatím nezná konečnou cenu. Zakázku na obchvat Nové Paky s odhadovanou cenou 1,14 miliardy korun bez daně chtějí silničáři teprve vypsat.

Tendr na stavbu jaroměřského obchvatu za odhadovanou cenu 862 milionů bez daně končí 30. dubna. Zahájení stavby však komplikuje spor o pozemky s místopředsedou Vrchního soudu v Praze Františkem Kučerou. Pomoci vyjednat dohodu chce nyní hejtman Martin Červíček (ODS).

„Přislíbil jsem pomoci hledat možnosti, které by nebyly jen na straně ŘSD a majitele, abychom našli variantu spravedlivého vyrovnání. Velmi dobře se pamatujeme na problémy dostavby D11 do Hradce Králové. Chtěl bych se na to podívat regionálním pohledem, nikoliv tím úřednickým, a najít nějaké řešení,“ říká hejtman.

Kromě velkých investic plánuje ŘSD v kraji i další opravy celkem za 550 milionů korun. Mezi ně patří třeba silnice I/11 mezi Hradcem Králové a Urbanicemi, průtahy Ostroměří na Jičínsku, Borohrádkem na Rychnovsku nebo Pilníkovem na Trutnovsku. Pracovat se má také na trojici mostů na silnici I/16 u Jičína. Naopak z plánů vypadla oprava mostu přes Labe u hradecké fakultní nemocnice.

„V letošním roce budeme opravovat pouze vozovku v Sokolské ulici mezi křižovatkou Mileta a mostem přes Labe a poté úsek mezi mostem a křižovatkou na Pardubice. Samotná oprava mostu se kvůli komplikované přípravě přesune na příští rok,“ uvedla Zdeňka Pospíšilová z hradecké pobočky ŘSD.