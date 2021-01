Hradecký kraj hledá miliardu pro silnice, staví obchvaty Opočna a Domašína

Kraj vynakládá miliardovou sumu na opravy vozovek od roku 2016. Tehdy se hejtmanství pochválilo, že se podařilo zastavit dlouhodobou degradaci silnic.



Jen pro ilustraci: Ještě v roce 2012 mohl kraj do oprav investovat pouze 158 milionů korun a rok poté 302 milionů. Až od roku 2016, kdy to bylo 1,05 miliardy, jde o čísla s devíti nulami. Vloni dosáhla částka 1,2 miliardy.

Pro letošní rok má kraj naplánováno do oprav a výstavby vložit pouze 850 milionů, ale bude hledat další zdroje, aby se nejméně na miliardu dostal.

„Bylo by dobré udržet trend investovat ročně zhruba miliardu korun. Čím více, tím lépe, ale má to své reálné a praktické limity. Doufám, že i v této ne úplně šťastné době se nám to podaří udržet, i když to možná dá trochu víc práce,“ řekl krajský radní pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

„Musí se to podařit,“ doplnil ho hejtman Martin Červíček (ODS). Podle něj se podařilo alespoň to, že dluh na opravě všech silnic už několik let nestoupá.

Když bylo před šesti lety nejhůř, hejtmanství přiznalo, že dluh vystoupal do výše deseti miliard.

Jsme už v lepší polovině, tvrdí hejtman

„Dluh nestoupá. Stále bohužel trvá, že zhruba polovinu z krajské sítě 3 300 kilometrů silnic máme v havarijním nebo špatném stavu. Bude trvat osm až dvanáct let takových každoročních investic, než se budeme moct bavit o zásadních změnách krajské silniční sítě. Nám se stav krajských silnic podařilo na škále havarijní, špatný, dobrý, velmi dobrý a vynikající posunout do lepší poloviny,“ míní Červíček.



Hejtman věří, že ve výhledu deseti nejbližších let se celou síť podaří překlopit do dvou nejlépe hodnocených kategorií: „Jsem optimista, respektive nevidím jinou cestu. Nikdy nebudete mít sto procent silnic ve vynikajícím stavu. Je to koloběh, který je však třeba pozměnit, abychom nemuseli jen čekat, až zalepíme kdejakou díru.“

Za loňských více než 1,2 miliardy se povedlo zrekonstruovat 62 kilometrů silnic a pět mostů. Méně závažné opravy dalších 34 kilometrů stály 116 milionů.

„V tuto chvíli máme pro letošní rok připravené další investice za 850 milionů korun. Budeme hledat další finanční zdroje pro to, abychom celkový objem na opravy silnic udrželi na hodnotách z předchozích čtyř let,“ pokračoval hejtman.

Vloni nejvíc peněz na opravy šlo z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Evropská unie na 11 konkrétních staveb přispěla 686 miliony korun. Například více než 107,4 milionu korun si vyžádaly stavební práce na silnici mezi Novým Bydžovem a Myštěvsí.

„Druhou nejnákladnější stavbou byla první etapa rekonstrukce silnice z Bohuslavic do Nového Města nad Metují, která si vyžádala 93,5 milionu korun,“ řekl Jiří Klemt z kanceláře hejtmana.

Pokračovat budou práce na obchvatech

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování byl státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Z jeho prostředků se za skoro 250 milionů opravuje silnice z Teplic nad Metují do Adršpachu nebo úsek z Hostinného do Rudníku. Z krajského rozpočtu šlo na opravy silnic více než 143 milionů.

„Jízdní řád“ letošních investic do silnic kraj údajně představí nejpozději na konci prvního čtvrtletí. Dá se očekávat, že mezi prioritami nebude chybět pokračující výstavba komunikací v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny na Rychnovsku. Druhou etapou má pokračovat obchvat Opočna, kvůli které se zatím vykupují pozemky.

Vloni začaly i práce na obchvatu Domašína, které stály téměř 33,5 milionu. Zástupci kraje rovněž zmínili obchvat Nové Paky, o kterém se ve městě začalo mluvit už před 30 lety. Jeho trasa dlouhá 8,4 kilometru má vyjít na 1,14 miliardy.