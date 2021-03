Stavbu D11 blokuje soudce Kučera, svým způsobem mě vydírá, tvrdí ředitel ŘSD

Stavba dálnice D11 do Jaroměře (16.4.2020) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Potíže s pozemky na trase dálnice D11 od Hradce Králové do Jaroměře pokračují. Hladké dokončení stavby komplikuje spor o cenu půdy i o to, kdy s kým jedná či nejedná. Na nalezení konsenzu mezi známým soudcem a státem to zatím nevypadá.