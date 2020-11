Silničáři otevřeli motoristům nový most u Hořic, škody na objížďce napraví

Silničáři spustili začátkem listopadu provoz na novém mostě, který je součástí obchvatu Hořic.

Někteří řidiči jedoucí od Hradce, zvyklí v posledních měsících zahnout před městem doprava na objížďku, nevěřili vlastním očím. Automaticky zpomalovali, ač jim žádné dopravní značení nebránilo pokračovat přímo na Jičín.

Kdo se do centra Hořic přece jen vydal, projížděl téměř prázdnými ulicemi. Jen poškozený povrch připomínal, že tudy každý den jezdilo na 14 tisíc aut, hlavně kamionů.



„Je to pohoda. Bez náklaďáků je tady klid, okolo jezdí většinou jen osobní auta jako před objížďkou, zákazníci jsou spokojení a lidé, kteří tu bydlí, jsou klidnější. Mohou se konečně vyspat,“ líčila v pondělí dopoledne Libuše Kulichová z prodejny potravin společnosti Zena Paliva.

„Pro nás je ale důležité, aby se ulice opravily a zákazníci k nám na parkoviště ve dvoře mohli bez problémů najíždět. Před objížďkou byla ulice rozkopaná kvůli nějakému kabelu, tehdy jsme měli zhruba polovinu zákazníků, takže nějakou zkušenost s tím už máme, byla to katastrofa. Snad to vymyslí tak, aby nás to moc nezasáhlo,“ říká Libuše Kulichová z obchodu, který sídlí v Táboritské ulici. Od frekventované vozovky jej dělí pouze úzký chodník.

K nahrazení původního přemostění došlo kvůli mizernému stavu kdysi nejdelší estakády v kraji z roku 1979.

Hořická estakáda je v kraji druhá nejdelší

„Do mostní konstrukce vrchem zatékalo, ale když se most odstrojil, objevily se závažné statické poruchy na opěrách. Musely se celé odbourat. Celá akce dopadla úspěšně. Je dobře, že jsme most udělali. V době, kdy se stavěl, bývaly mostní konstrukce provázeny poklesem kvality,“ vysvětluje ředitel hradecké pobočky Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) Marek Novotný.

Právě technické komplikace zvýšily náklady celé akce z 223 na 236 milionů korun bez započtení DPH.

Hořická mostní estakáda bývá pokládána za nejdelší v Královéhradeckém kraji. Jedna stavba stejného druhu, avšak o tři desetiletí novější, je ještě delší. „Estakáda v Hořicích je v kraji nejstarší, ovšem s délkou 460 metrů až druhá. Mostní estakáda nad údolní nivou ve Vamberku měří 521 metrů,“ upřesnil Novotný.

Budou nutné opravit silnice na objížďce

Nyní se v Hořicích upínají k opravám poškozených ulic Táboritská a Husitská.

„Objížďka pro nás byla samozřejmě nepříjemná. Trasa sice vedla jižní částí města, takže centrum přímo nezasáhla, ale dopravní zátěž to jistě byla. Provoz se teď výrazně zjednodušil, což je důležité nejen pro místní, ale i pro firmy z této části města, které byly výrazně omezené. Veškeré opravy, které začnou na jaře, jsou naprosto nezbytné. Je možné, že právě tyto komunikace jednou v budoucnu přejdou do majetku města,“ říká hořický starosta Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj).

4. října 2019

Ocenil i protihlukovou stěnu, která z jedné strany mostu chrání městskou zástavbu: „Velmi dobře si pamatuji, že zvlášť za určitého počasí byl hluk z mostu nepříjemný. Předpokládám, že to teď bude výrazně lepší.“

ŘSD ubezpečuje, že s opravami ulic nebude problém. „Začneme na jaře. Jak dlouho potrvají, záleží na stanovení dopravně technických opatření, na kterých se musíme dohodnout s krajem. Jsme však připraveni vyjít ve všem maximálně vstříc, bereme to jako satisfakci, že jsme tam objízdnou trasu vedli,“ říká Novotný.

Naštěstí se ukázalo, že objížďka vedla skutečně co možná nejjednodušší a nejkratší trasou. Nebyly problémy s kolonami, ale provoz je na silnici číslo 35 velký, což bylo samozřejmě patrné. Uděláme diagnostiku původního stavu, způsobené škody napravíme a výsledný stav ještě zlepšíme,“ ujišťuje Novotný.

Blíží se stavba dálnice D35

V nepříliš vzdálené budoucnosti přibude u Hořic další estakáda. Západně od města povede nová dálnice D35, která stejně jako současný most překonává železniční trať či potok.

„Připravuje se v blízkosti trasy původní silnice I/35 z Hradce do Jičína. Je rozdělena na čtyři úseky. Tři mají pravomocné územní rozhodnutí a vykupujeme pozemky. Mají různé termíny. Stavět by se tam mělo v letech 2025 až 2028,“ přibližuje Marek Novotný.

Plány mají i v Hořicích, sice skromnější, avšak významné. „Opravuje se ulice Betlém. Projektově připravujeme rekonstrukci soustavy ulic pod Betlémem v severní části, jde o Karlovu, Škrétovu, Čechovu či Kollárovu ulici. Bude to velká investice města za desítky milionů korun,“ říká starosta Svoboda.

„S krajem a údržbou silnic máme domluvenou opravu dlážděné části náměstí Jiřího z Poděbrad. Připravuje se projektová dokumentace a předpokládáme, že nejpozději do dvou let dojde k významné, možná bych mohl říci až generální opravě velmi frekventované průjezdné části náměstí,“ podotýká starosta.