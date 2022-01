Zastupitelé Hradce rozhodnou, zda u budoucí arény zůstane stará tribuna

Zatímco z někdejší západní tribuny na hradeckém fotbalovém stadionu už zbyl jen masivní pískový val, východní tribuna stojí dál, navíc slouží coby šatny, prádelna či zázemí klubového vedení.

Přestože to postrádá logiku, může se stát, že objekt, který začal růst v roce 1959 a jeho stav odpovídá době vzniku a nezbytným investicím, na svém místě zůstane. Stál by jen asi 20 metrů od pláště moderní multifunkční sportovní arény za 568 milionů korun, která na místě bývalého všesportovního stadionu začne růst už do několika málo týdnů.

Na starou tribunu je vydán demoliční výměr, její zachování by bylo ekonomicky zvráceným nápadem. Navíc by působila přinejmenším jako designová vada a ošklivý přílepek nového stadionu. Přesto se může přihodit, že přežije.

Demolice závisí na rozhodnutí zastupitelstva. A protože to hradecké je až ukázkově rozklížené, bourání „zbytečné“ budovy bude muset patrně počkat. Třeba až do stabilizace příštího, kterou by měly přinést říjnové komunální volby.

Bourání nastane možná až po volbách

„Demoliční výměr na celou východní tribunu je vydán, nebylo jen rozhodnuto, jestli se zbourá. Všechny původní návrhy s tribunou počítaly, teprve ten náš s ní jednoznačně nepočítá, záleží však na rozhodnutí města, protože je to jeho majetek. My musíme počítat s tím, že tam zůstane. Zbourat je právo, nikoli povinnost,“ řekl Robert Prix, hlavní inženýr projektu ze společnosti Archaplan.

„Kdyby náhodou zastupitelstvo budovu chtělo zachovat, ta možnost tu je, přestože není v dobrém stavu a její rekonstrukce by byla extrémně drahá. Je to v podstatě jen hromada betonu, kterou zbourat se vyplatí,“ uvedl Prix.

Podle něj je v nové stavbě dostatek rezervních prostor pro vznik dalších šaten a zázemí a případná demolice nemůže ohrozit případnou dotaci z Národní sportovní agentury (NSA).

„Stará východní tribuna krásou zrovna nevyniká, bude potřebovat opravy, z městského okruhu přes ni nebude vidět na nový stadion a po odtěžení valu bude nutně potřebovat zateplit a esteticky upravit. Z logiky věci se nabízí při dokončování stadionu východní tribunu zbourat a na uvolněné ploše udělat parkování, kterého je nedostatek,“ řekl Oldřich Vlasák (ODS), šéf výboru pro územní plánování.

14. prosince 2021

„Cenový odhad na demolici a parkoviště je asi 12 milionů korun, vybudování nových šaten a zázemí by stálo také pár milionů. Úpravy a vestavby by sice musela schválit NSA, ale nejdůležitější je souhlas zastupitelstva města. Věc však zatím podporu nemá,“ konstatoval Oldřich Vlasák.

Podle Prixe město o souhlas Národní sportovní agentury žádat nemusí: „NSA neodsouhlasuje případné změny užití, které nejsou součástí žádosti o dotaci, protože už nemají vliv na podanou žádost o dotaci ani na deklarované multifunkce.“

Opatrným zastáncem bourání je i náměstek primátora pro správu majetku města Pavel Marek (ANO): „Z architektonického hlediska není vhodné, aby stavba zůstala, protože se tam vůbec nehodí. Navíc by nutně potřebovala investice. Pokud by to neznamenalo vyšší náklady na zařizování náhradních prostor pro klub, jsem příznivcem demolice. V žádném případě to však nemůže ohrozit stavbu nového stadionu ani dotaci.“

Podmínky diktuje opozice

Opozice však v hradeckém zastupitelstvu nyní tvoří většinu. Záleží tedy spíš na její vůli, což se naposledy promítlo do prosincového jednání, kdy rozcupovala návrh rozpočtu města na rok 2022. Slabé koalici potupně uložila plán přepracovat. A právě opozice je zásadně proti bourání a škatulatům na stadionu i proti dalším finančním výdajům.

Například Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení) míní, že bourání staré tribuny dává smysl. Podle něj je chyba, že jde o zcela oddělený projekt. Povolení pro dodatečnou demolici prý znamená významné riziko.

„Ceny práce i materiálu letí vzhůru a my jsme přesvědčeni, že stadion za vysoutěženou cenu dodavatel postavit nemůže. Máme tedy obavy, že se otvírají zadní vrátka, jakým způsobem zvednout cenu stadionu. Stará tribuna by mohla být právě jednou z cest. Budova má své funkce a my musíme odpovědět, jak je nahradíme a jestli to znamená dodatečné náklady. Bez toho opravdu nemůžeme rozhodnout,“ uvedl Hanousek.

Velmi podobně mluví i nejsilnější opoziční klub HDK, hrozbu vidí i Piráti. „Čí vinou neznáme finanční náročnost té akce? Za prvé musíme znát kompletní informace finančního rázu a za druhé musíme vědět, jak a kde prostory z východní tribuny nahradíme. Podle mě to není dostatečně propracované,“ řekla Pavlína Springerová (HDK).

„Při rozhodování o stavbě za tři čtvrtě miliardy jsem ustoupil většině, i když jsem to musel dlouho osobně zpracovávat. Ale když už to musí být tak drahé a navíc se to dělá systémem Design and Build, očekávám, že to nebude stát ani korunu navíc. Pokud to tak nebude a budeme vymýšlet další věci, budu proti,“ zdůraznil Pavel Vrbický (Piráti).

Basu s opozicí drží i komunisté, na významná rizika upozornil dokonce i Lubomír Štěpán, který se vždy řadil mezi velké zastánce stavby nové fotbalové arény.

„Kdo zaručí, že to nebude věc, která nám celou stavbu zastaví, nebo dokonce zruší? My nemůžeme sahat do rozjetého výběrového řízení. Jdeme do rizika, bouráme, a nemáme náhradu. Mám silné obavy, že nás klub vystavuje vydírání, abychom sáhli do rozestavěného stadionu, ať to stojí cokoli. Ano, klidně to zbourejme, ale až se postaví nový stadion,“ řekl komunistický zastupitel.

Hradec vybere provozovatele

Podle Martina Hanouska je případné bourání a stěhování funkcí ze staré tribuny do nových prostor spojené s dalším kontroverzním bodem, o kterém se teprve jedná, s výběrem provozovatele a dále i se vstupem potenciálního partnera.

„Když se neví, jak bude stadion vypadat, je výběr nesmysl, navíc máme obavu, že se vše připravovalo pro konkrétního zájemce. Podle nás by stadion měl být aspoň ze začátku provozován klubem, abychom věděli, jaké jsou náklady,“ upozornil Hanousek.

Hradec by rád provozovatele multifunkčního stadionu vybral podobně jako stavitele, tedy po konzultaci s potenciálními zájemci. „Předběžné tržní konzultace nám velmi pomohly při hledání dodavatele stavby a já předpokládám, že nám pomohou i při případném hledání provozovatele,“ řekl investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Bez znalosti provozovatele je podle opozice zbytečné řešit i potenciální vstup nového soukromého partnera. Už na sklonku léta naznačil zájem Petr Dědek, majitel skupiny firem pod hlavičkou DD Group a vlastník pardubického hokejového Dynama.

„I když se během přípravy stavby určití zájemci objevovali, poslední dobou je ticho po pěšině. Víme o zájmu pana Dědka, ale město s ním zatím nejednalo,“ přiznal primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Demolice hradeckého stadionu je kromě východní tribuny u konce a konsorcium firem Strabag, Geosan a D&D Elektromont už připravuje stavbu multifunkčního objektu. Stadion má sice z minulosti stavební povolení, avšak projekt byl upraven, a tak je nyní nutno získat povolení změny stavby před dokončením.

„Žádost byla podána a podle mých informací je kompletní na stavebním úřadě. Rozhodnutí by mělo nabýt právní moci na konci února,“ uvedl náměstek Bláha.