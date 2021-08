Firmy převzaly staveniště stadionu. Stavba není v potížích, vyvrací Hradec

Když vedení Hradce Králové 14. dubna podepsalo smlouvu na nový fotbalový stadion, na stavebním trhu se schylovalo k nepředvídatelně obrovské bouři. Ceny některých materiálů od té doby vzrostly až několikanásobně, dražší jsou i práce, některé stavební komodity jsou dokonce nedostupné.

Možná i proto se městem šíří zvěst, kterou radnice i vítěz tendru dementují. I mezi zastupiteli nebo fanoušky hradeckého fotbalu prosákla informace, že vítězná firma se kvůli enormnímu zdražení buď bude snažit o navýšení ceny za dílo, anebo od smlouvy i za cenu vysoké pokuty odstoupí.



Obě strany - město a uskupení firem Strabag, Geosan a D&D Elektromont - na tyto zprávy reagovaly pondělním předáním staveniště. Obě tyto zprávy označily za fámy. Skutečností však je, že nová aréna za 568 milionů korun stále čeká na některá důležitá razítka.

„Ačkoliv je skokový nárůst cen některých stavebních materiálů faktorem, který nepříznivě ovlivňuje ekonomiku staveb s fixními cenami, nehodláme odstupovat od uzavřených smluv. Nic takového nemáme v úmyslu ani v případě stavby stadionu v Hradci Králové. Náš tým naopak intenzivně pracuje na projektové dokumentaci a na přípravě detailního harmonogramu prací,“ řekla Edita Novotná, tisková mluvčí společnosti Strabag.



Také náměstek primátora pro oblast rozvoje, územního plánování a investic Jiří Bláha (ODS) vyvrací prý nedoložené zvěsti, které se šíří městem.

„Zatím takovou informaci nemám, neslyšel jsem ji a z konání a jednání firmy nemám pocit, že by se k něčemu takovému chystali. Jsou však mnozí lidé, kteří s tím, že město fotbalový stadion staví, nejsou spokojeni, a tudíž vypouštějí různé fámy a mlhy. Enormní zdražování stavebních materiálů je spíš problém dodavatele, nikoli města. Vítěz tendru však rozhodně není nějakou garážovou firmou, která by předem nezvážila případné dopady a neměla by předem nasmlouvané veškeré záležitosti,“ upozornil Bláha.

Materiály zdražily dvojnásobně i trojnásobně

Ocel, plech, betonářské výztuže, tepelné izolace i hydroizolace, plastová okna nebo kanalizační trubky, to vše během několika měsíců podražilo i dvojnásobně. Obrovská poptávka raketově zvedá ceny dřeva, takzvané OSB desky někde podražily i o 300 procent. Nějaký materiál na trhu není.

Fotbalový stadion Nový fotbalový stadion by měl Hradec Králové stát 568 milionů korun bez započtení daně.

Dotace od Národní sportovní agentury by mohla pokrýt 50 procent výdajů. Stavební konsorcium tří firem má na vybudování hradecké arény 2 roky.

„Logicky to padá do nákladů a ziskovost se snižuje, nebo dokonce padá pod nulu. Máme stavby, které kvůli tomu zřejmě skončí se ztrátou,“ řekl nedávno pro ekonomický deník e15 předseda představenstva firmy Strabag Ondřej Novák.

Radnice se snaží zprávy o těžkostech kolem stadionu vyvracet, jenže zmíněné zvěsti se rozšířily už i mezi zastupiteli.

„Nelze vyloučit, že stavební firmy se budou snažit navýšit cenu za výstavbu fotbalového stadionu, protože podaly nabídku před tím, než začaly růst ceny stavebních materiálů i prací. Bude záležet na tom, jak je tato situace upravena ve smlouvě,“ míní hradecký zastupitel a současně senátor Jan Holásek (HDK).

„Za určitých okolností může být pro stavební firmy lepším řešením ze zakázky i s penále odejít, opět bude záležet na smluvních podmínkách a výši případných sankcí,“ říká Jan Holásek.

„Takové zprávy jsem zaregistroval a vzhledem k situaci na trhu stavebních prací by to (snaha o zdražení stavby - pozn. red.) z pohledu stavební firmy i dávalo smysl. Kdyby to tak skutečně bylo, město se tím určitě nebude chlubit do doby, než to bude nevyhnutelné,“ navázal Aleš Dohnal (Piráti).

Pokuty za porušení smluv do nich pochopitelně město zakotvilo. Radnice však věří, že je nebude třeba vymáhat.

„Případná sankce je velikánská, opravdu obrovská. Jsou to nejen fakturace prací, které zpracovávali a zpracovávají jednotliví dodavatelé, ve smlouvě je má zakotvené i město. Jestliže by pro stavitele z projektu plynula nějaká ztráta, bude oproti případným sankcím jen malá,“ zdůraznil Bláha.

Na stavebním povolení se stále pracuje

Zatímco ukončení existujících smluv město i stavitel velmi razantně odmítají, komplikací je získání všech nutných povolení. Platné stavební povolení lze použít na demoliční práce, avšak stále ještě není dopracována projektová dokumentace k žádosti o schválení změny stavby.

Lízátka půjdou k zemi v září Hradec Králové předal areál fotbalového stadionu v pondělí 2. srpna firmám Strabag, Geosan a D&D Elektromont. K demoličním pracím včetně demontáže lízátek by mělo dojít v září. Zahájení stavby je v plánu na jaro příštího roku. Nový multifunkční fotbalový stadion má být dokončen roku 2023. Podle harmonogramu by se mělo začít s přípravou staveniště včetně kompletního oplocení.

„Demoliční práce začnou už v srpnu demontáží sedaček, samotné tribuny a další prvky zmizí v září. V září, případně v říjnu je v plánu demontovat čtyři světelné stožáry nad hrací plochou, dominanty stadionu,“ uvádí náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha (ODS). (mar)

„Je veřejným tajemstvím, že stavební povolení na nový stadion a územní rozhodnutí byly vydány na docela jinou stavbu,“ řekl dobře informovaný zdroj redakce, který si přál zůstat v anonymitě.



„Dohoda je taková, že dodavatel si zajistí potřebné změny dokumentace ke stavbě před jejím dokončením sám. Stavební povolení kompletní nikdy nebylo a je otázkou budoucnosti, zda bude,“ řekl náměstek Bláha. První na řadě při demolici budou sedačky, velmi brzy je budou následovat tribuny a možná již v září začne demontáž čtyř osvětlovacích lízátek.

„Ladíme detaily harmonogramu prací a paralelně se zpracovává projektová dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením. Připravujeme se na zahájení přípravných a demoličních prací v souladu s existujícím stavebním povolením. Konkrétní termín zahájení demoličních prací zatím nebyl stanoven, ale v tuto chvíli předpokládáme, že demolice stadionu bude zahájena v průběhu tohoto či příštího měsíce,“ sdělila Edita Novotná z firmy Strabag.

Dotace? Až polovina výdajů

Vyjasňuje se také otázka případné dotace. Národní sportovní agentura (NSA) v červnu vypsala výzvu na výstavbu sportovišť nadregionálního významu a žádosti přijímá jen do konce srpna. V kase má připraveno celkem 900 milionů korun a přispět na stavbu konkrétního sportoviště může až polovinou takzvaných způsobilých výdajů, nejvýš však přihodí 300 milionů korun.

„Byl vyhlášen program s výzvou a jsou jasně daná pravidla. Tvrdě pracujeme na tom, abychom zpracovali žádost o dotaci, a upřesňujeme některé termíny, abychom věděli, co znamenají,“ uvedla Monika Štayrová (ANO), náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a dotací.

„Rychlost vyřízení záleží na tom, kolik projektů se přihlásí,“ připomněl mluvčí NSA Jakub Večerka.

Hradec věří, že stavba se stane multifunkčním kulturně sportovním centrem, tedy také pro trhy, výstavy, kongresy, plesy nebo divadelní představení. Bude mít běžecký ovál, osvětlený tunel s trojdráhou, šest tělocvičen a ubytovnu s 60 lůžky pro sportovce.