Zastupitelé Hradce se kvůli rozsahu demolice bojí o dotaci pro stadion

V létě to bylo deset let, kdy hradecký magistrát zahájil řízení o zbourání fotbalového stadionu. Demoliční výměr město získalo. Mezitím na hlavní tribuně za 13 milionů korun vznikly prostory pro VIP a novináře, aby Hradec v Malšovicích mohl své domácí zápasy v nejvyšší soutěži dál hrát.

Demolice 60 let starého sportoviště pomalu končí a obětí má být i ona nástavba na východní tribuně. A to je velký problém, protože na ni se letitý demoliční výměr nevztahuje.

Na jednání zastupitelstva na konci listopadu byl do programu vpašován bod bourání celé hlavní tribuny, která má přitom zůstat stát. Zmatek se sice podařilo vyjasnit, spočítané to má mít jen přístavba. I to je však potíž.

V lepším případě hrozí prodražení stavby, kterou má město převzít na jaře 2023. V horším by Hradec mohl přijít o dotaci, která by mohla činit až několik stovek milionů.

Žádost o příspěvek již doputovala k Národní sportovní agentuře (NSA), jež v létě vypsala výzvu na výstavbu sportovišť nadregionálního významu. Celkem má připraveno 900 milionů korun, ale na jeden projekt může přispět nejvýš 300 miliony. Hradecké multifunkční sportoviště by mělo stát 568 milionů bez započtení DPH.

Demoliční bod stáhli

Demoliční bod byl nakonec z programu stažen, ale někteří zastupitelé se domnívají, že je pozdě.

„Demoliční výměr pochází z roku 2011. Oni (uskupení firem Strabag, Geosan a D&D Elektromont, které bourání i stavbu realizuje - pozn. red.) měli problém a vyřešili ho buldozerem. Byli upozorňovaní, že projekt s bouráním nepočítá, přesto již začali. Navíc odtěžili val, o který je celá tribuna opřena, což může narušit statiku. Demolici nástavby lze samozřejmě považovat za zbytečné plýtvání,“ řekl Martin Hanousek (Změna a Zelení).

„Kdo zaručí, že toto nebude věc, která nám celou stavbu zastaví, nebo dokonce zruší? My nemůžeme sahat do rozjetého výběrového řízení. Jdeme do rizika, bouráme, a nemáme náhradu. Mám silné obavy, že nás klub vystavuje postupnému vydírání, abychom sáhli do rozestavěného stadionu, ať to stojí cokoli. Ano, klidně to zbourejme, ale až se postaví nový stadion,“ navázal Lubomír Štěpán (KSČM), jinak velký zastánce stavby arény.

Zaděláno na malér

Rozdíl je v tom, že na chybu tentokrát nepoukazuje pouze opozice. Také podle některých zastupitelů koalice si Hradec zadělal na malér, který jen nabobtná, jestliže firma odstraní kompletní VIP nástavby.

„Odstranit by se měly zbytky VIP, na což ale není demoliční výměr. Tribuny byly částečně odříznuty v souladu s nabídkou Strabagu, na což si povolení zařídili. Je ale velice nebezpečné do toho dál zasahovat,“ upozornil Jiří Langer (ANO).

„Někdo by měl říct, že jestliže zasáhneme do stávajícího projektu a poté budeme přistavovat šatny, vystavujeme se nebezpečí, že nebudeme mít jistotu udržitelnosti dotace, tedy jestli ji dostaneme. Mohli bychom dopadnout velice špatně, kdybychom si nepočkali, jak dopadne dotace a jak bude zdůvodněna udržitelnost,“ uvedl Langer.

Podle náměstka primátora pro oblast správy majetku města Pavla Marka (ANO) je záležitost s bouráním velice nepříjemná. Město by mělo urychleně dořešit, zda nástavby zdemoluje, anebo se do nich pustí až po dokončení.

Bourání už bude pomalu končit a některé stavební práce pravděpodobně začnou ještě do konce roku. Kdy se však stavba roztočí naplno, zatím není jasné, optimistická varianta zní únor 2022. Aréna má z minulosti stavební povolení, avšak celý projekt byl upraven, a tak je nyní nutno získat povolení změny stavby před dokončením.

Kdo to zaplatí, je otázka

„Komise pro majetek se vyjádřila tak, že by nechtěla bourat tribunu právě z důvodu, že by to mohlo mít vliv na některé věci týkající se stavby nového stadionu. Přikláněla se k tomu, aby se případné bourání realizovalo až po dokončení stavby celého stadionu,“ upozornil Marek.

Podle Marka by však okamžité bourání mělo i své výhody. „Kdyby se bouralo při samotné stavbě, mohly by být použité ty materiál i stroje, které tam již jsou, což by pro město mohlo být výrazně ekonomičtější, než to dělat poté,“ řekl.

Zdá se také, že potřeba by byla i větší komunikace města s fotbalovým klubem.

„Měli bychom zcela jasně vědět, jaké funkce jsou v té budově a jak budou nahrazeny. A nejlépe znát i to, kolik to bude stát a kdo to zaplatí,“ řekl Hanousek.

„Nikdo nechceme, aby to ohrozilo stavbu stadionu. Je pravda, že demoliční výměr není na schodiště a nástavbu, což se musí dořešit. Bylo by ideální, abychom měli jasno na jaře příštího roku. Klub přijal, že souhlasí s demolicí v případě, když budou prostory nahrazeny v tribunách. Ale už neuvedl, jestli to potřebuje před dostavbou stadionu, nebo až poté. Klub si může diktovat další věci, to možné je, ale až po dostavbě,“ uvažoval Marek.

Stadion nebude ztrátový

Téma nového fotbalového stadionu se probíralo i na zastupitelstvu v říjnu. Tehdy se někteří zastupitelé ptali na odhad nákladů spojených s provozem a na podmínky vstupu potenciálního partnera.

„Otázka provozování stadionu je naprosto zásadní. Jsem přesvědčen, že bez toho, aniž bychom věděli, kolik bude stát provoz stadionu a jak to bude fungovat, není možné řešit ani vstup soukromého partnera do klubu,“ zdůraznil Jan Holásek (za HDK).

Podle Pavla Obermajera z firmy Arcadis Czech Republic, která pro město zajišťuje správu stavby, by však díky multifunkcím provoz nemusel být ztrátový jako v případě většiny fotbalových stadionů. Údajně je zatím k dispozici jen odhad nákladů, je potřeba započítat i výnosy.

„Odhady provozních nákladů jsme dávali dohromady při žádosti o dotace, proti nim bychom ale rádi postavili i odhad příjmů. Ty totiž přinese multifunkce. Příjmy budou o něco vyšší než ty z provozu běžného fotbalového stadionu a měly by zajistit, aby stadion nebyl ztrátový,“ připomněl Obermajer.