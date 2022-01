Dotace na nový stadion FK Pardubice nepřijde, radní se zlobí

Pardubické členy hnutí ANO stálo poměrně dost bolesti prosadit v zastupitelstvu opravu Letního stadionu za zhruba 400 milionů korun.

Bylo kvůli tomu dusno v radniční koalici a nakonec pomohly hlasy opozice. Jeden z hlavních argumentů podporovatelů nového stánku pro prvoligové hráče FK Pardubice byl ten, že na stavbu bude možné získat dotace od Národní sportovní agentury. Ovšem plán podle všeho nevyšel.

Web Seznam Zprávy totiž uvedl, že při dělbě miliardy se na Pardubice nedostalo. „Provedli jsme u žádostí jejich formální i věcné hodnocení, body byly přiděleny přesně podle tabulek obsažených ve výzvě. A když se tyto body spočetly, vyšly nám v popředí žebříčku dva projekty, které následně postoupily do závěrečné fáze dotačního řízení. Neznamená to, že dotaci mají jistou. Další dva projekty jsou ještě ve fázi odstraňování vad a bude o nich rozhodnuto,“ uvedla Markéta Kabourková, místopředsedkyně Národní sportovní agentury.

Její slova pak server přeložil tak, že Pardubice ani Hradec Králové se svými žádostmi o dotaci na právě stavěné fotbalové stadiony neuspěly. Naopak jistotu mají arény v Brně a Jihlavě a ve hře je stále třeba také nový zimní stadion v Kladně.

Článek vyvolal na východě Čech hodně emocí. V obou krajských městech ho politici četli několikrát a vždy přitom nevěřícně kroutili hlavami. „Jsem ve spojení s kolegy z Hradce Králové, kteří jsou na tom stejně špatně. Hodláme se bránit, nic nevzdáváme,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Nadrchal.

Podle něj jsou navíc okolnosti vyřazení města z okruhu možných vítězů krajně podezřelé. „Jsem hodně rozladěný z jednání vedení Národní sportovní agentury. Žádost o dotaci jsme podali před mnoha měsíci a od té doby se nic nedělo. Nikdo nás nekontaktoval s tím, že chce nějaké doplnění informací či něco podobného. Pak v pátek na silvestra nám zaslali v 18 hodin oznámení, že máme pět dnů na vyjádření k jejich postoji. To je před víkendem hodně zvláštní a působí to dojmem, že někdo chtěl, abychom to nestihli,“ uvedl Nadrchal, který však stejně doufá, že se nakonec dotaci podaří získat. Byť to nyní tak nevypadá.

„Rychle jsme to zadali právnímu oddělení, abychom do středy požádali o prodloužení lhůty, která byla více než šibeniční. A v tu chvíli si přečtu článek, že jsme už vlastně vyřazeni. Je to z mého pohledu nehorázné a vůbec tomu nerozumíme. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ dodal náměstek.

Politici doufali, že by z agentury mohli získat minimálně sto milionů, což by velmi ulevilo napjatému rozpočtu města. Na druhou stranu však dopředu s financemi nepočítali. „V rozpočtu máme stavbu stadionu pokrytou z vlastních zdrojů, není to tak, že bez dotace stadion nedoděláme,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.

Podle zveřejněných informací se hodnotitelům žádostí o dotace nelíbilo třeba to, že Pardubice zadaly rekonstrukci sportoviště metodou Design and Build. Ta přitom městu značně snížila náklady. „Od té chyby, kterou udělal Milan Hnilička a na základě které v čele agentury skončil, jsem s její prací hodně nespokojený. Nechci to nějak více hodnotit, ale upřímně moc s dotacemi od ní nepočítám,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát už před Vánocemi v narážce na účast Hniličky při teplické oslavě narozenin v době celonárodní karantény. Hlavně kvůli ní člen hnutí ANO Hnilička v čele agentury skončil a nahradil ho Filip Neusser.