Fandové obsadí tribunu sever. Architekti ukázali detaily nového Letního stadionu

Ti nejhlasitější fanoušci Dynama Pardubice jsou zvyklí roky chodit na jižní tribunu zimního stadionu. Jejich fotbaloví kolegové však hned na vedlejším sportovišti budou svůj „kotel“ tvořit na opačné straně. Tedy budou stát zády k řece Labe na severní tribuně.

„Severní tribuna bude patřit vlajkonošům domácích. Hosté budou mít svůj sektor na jihu,“ uvedli před zastupiteli města architekti Jaromír Chmelík a Tomáš Zavřel.

Právě tuto dvojici si najala stavební firma Porr, aby připravila projekt nového Letního stadionu za bezmála 400 milionů. A oba mladí muži stadion přeměnili vlastně k nepoznání.

Například dnešní hlavní tribuna o svůj status alespoň co se kapacity týče přijde. Většinu její plochy totiž zaberou VIP boxy, novinářská místa a zázemí pro činovníky FAČR i klubů.

„Kapacita západní tribuny bude jen zhruba 600 lidí. Hodně místa zabírají sektory pro VIP nebo novináře. Součástí řešení je i přístup k ochozu z nábřeží Václava Havla, u kterého bývaly garáže,“ uvedl Zavřel s tím, že hodně místa ukously z tribuny i tzv. přestávkové boxy pro VIP hosty. „Přestávkové boxy jsou nové, ty jsme si objednali až my během projektu,“ uvedl za investora akce primátor Pardubic Martin Charvát z ANO.

Jasně nejvíce fanoušků se tak vejde na dnes neexistující východní tribunu, který zakryje torzo zdevastované Brány borců.



„Východní tribuna bude mít 16 řad sedadel a je vyloženě pro diváky. Jako velkou výhodu vidím v tom, že se nám v ní povedlo navrhnout průchozí záchody, takže se u nich nebudou tvořit fronty,“ řekl Chmelík a dodal, že zatím bude mít stadion kapacitu 4600 lidí.

Tu ovšem půjde docela pohodlně zvednout až na dvojnásobek.



„Jsme v projektu připraveni na budoucí možnou přístavbu. Severní a jižní tribuny jsou zatím na polovičním počtu řad. Přitom jsme schopni se u nich dostat až na 16 řad, tedy stejně jako na východě. Tím by kapacita stoupla na 6500. lidí. Možné je také doplnit rohy tribun, které jsou zatím prázdné. Kdyby se tak stalo, kapacita stadionu by byla minimálně osm tisíc lidí,“ doplnil Zavřel.

Hned za stadionem, v místě bývalého tenisového areálu TK Pernštýn, pak vyroste tréninkové hřiště s umělou trávou. Zázemí k němu bude v severní tribuně. „Chtěli jsme v severní tribuně čtyři šatny, aby se dva týmy mohly převlékat, zatímco dva už hrají. Tím zvedneme využitelnost hřiště,“ primátor Charvát.

Stadion by měl být navíc skvěle připravený i třeba pro televizní přenosy. Architekti totiž spolupracují se společností O2, která ligu vysílá.



„Vše probíhá v koordinaci s hlavním vysílatelem ligy, což je důležité. Existují i nové stadiony, kde jsou s tím problémy. Oceňuji i to, že jsou v areálu zachované některé velké stromy a také, že tam stromy přibudou. Doufám, že tým zvládne druhou těžkou sezonu v první lize a půjdeme na jaře 2023 v Pardubicích poprvé na ligu,“ uvedl šéf zastupitelů za ANO Jan Hrabal.

Stadion má být hotový za 14 měsíců.

Ovšem právě s posledním přáním by mohl být problém. Pardubickým fotbalistům se v druhém ročníku po návratu mezi elitu hrubě nedaří a jsou třetí od konce. To by znamenalo na konci soutěže boj o záchranu v ošidné baráži.

Naposledy tým utrpěl debakl od mistrovské Slavie v poměru 0:5 a výhru nezažil už dlouhých devět zápasů. Z tohoto pohledu čeká Pardubice za dva týdny velmi důležitý duel proti Teplicím, které jsou momentálně tři body za nimi na posledním místě tabulky.