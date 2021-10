Tvůrci pardubického Letního stadionu prosí i o opravu Brány borců

Na první pohled to je kuriozita. Pardubice nákladně přestaví Letní stadion v centru města. Ovšem jeho jasně nejzdevastovanější část, tedy Brána borců, bude dál hyzdit okolí Tyršových sadů. Památkově chráněná menší tribuna není totiž součástí projektu stadionu. Ten vyroste před ní a vlastně ji odstrčí do stínu.

Ovšem s tím se nechtějí smířit autoři projektu přestavby Jaromír Chmelík a Tomáš Zavřel. „Brána borců bohužel není součástí našeho návrhu, což je škoda,“ řekli zastupitelům města.

Podle nich přitom je docela dobře možné historickou bránu z roku 1931 smysluplně využít. „Mohla by být funkční, mohly by se tam pořádat koncerty či divadelní představení. Bylo by to možné v meziprostoru mezi bránou a novou východní tribunou, která na místě vyroste,“ uvedl architekt Zavřel.

„Zázemí pro takové akce by bylo právě ve východní tribuně, kde budou WC i místa pro občerstvení. Víme, že brána není součástí projektu, ale snažili jsme se najít už v našem projektu všechny vazby. Slovy pana architekta Miroslava Řepy si dovolím říct, že musíme bránu řešit co nejdříve. Pokud totiž postavíme nový stadion, tak by bylo špatně, aby tam zůstala takto zdevastovaná stavba,“ doplnil Chmelík s odkazem na majitele autorských práv k celému Letnímu stadionu.

Skutečná stavba by měla vypuknout během listopadu

Ten navrhli prakticky už před sto lety architekti Karel Řepa a Ferdinand Potůček pro první celostátní výstavu tělesné výchovy a sportu v Pardubicích. Stadion se tehdy jmenoval Masarykův všesportovní stadion a jeho součástí byl i třeba cyklistický ovál.

„Domlouváme se, že v nejbližší době bychom do zastupitelstva přišli představit jednotlivé kroky, jak Bránu borců revitalizovat,“ slíbil v debatě primátor Pardubic Martin Charvát z ANO.

Brána borců je památkou od roku 2016. Podle památkářů jde o hodnotné dílo funkcionalismu. Město ji kvůli finančnímu limitu oprav Letního stadionu zatím neopravuje.

Prosazení stavby totiž z politického hlediska nebylo snadné. Hlavně ODS či Piráti chtěli opravě v této podobě zabránit. A tak se v projektu hledaly úspory, kde to šlo.

„Brána borců by nemusela být jen historickým pomníkem, ale mohla by být i funkční. Mohl by ji využít zimní stadion, mohly by se tam konat různé akce,“ řekl pro ČTK Jaromír Chmel ze stavební firmy Poor, která Letní stadion opravuje.

Zmíněná společnost působí na staveništi už půl roku. Zatím však dělala hlavně demoliční práce. Na přelomu října a listopadu by pak měla začít vrtat piloty pro nové tribuny, a lidé by tak snad mohli vidět první skutečné stavební kroky.

„Splnili jsme první milník, předali jsme žádosti o povolení na úřady kvůli změně dokumentace. V listopadu začneme hloubit piloty a v prosinci by se měly začít budovat samotné tribuny,“ uvedl vrcholný manažer firmy Poor Karel Köhler.

Jeho lidé zatím zbourali bývalý tenisový areál TK Pernštýn a vyčistili západní tribunu stadionu, která je také památkově chráněná. Její vzhled se po opravě bude blížit podobě z roku 1931.

„V návrhu je především počítáno s obnovou vysokého sloupového vzhledu a rozmístěním oken. Z důvodu nutnosti zachování nosného sloupového systému a střechy stávající tribuny musely být bourací práce prováděny s velkou opatrností a z velké části ručně, což je časově velmi náročné,“ uvedla Jana Mašínová z oddělení komunikace firmy Poor.

Po modernizaci zůstanou tribuny na jednotlivých stranách samostatné. Kapacita stadionu bude 4 600 diváků a bude mít parametry pro první ligu. V případě potřeby bude možné dostavbou tribun vytvořit až 8 tisíc míst. Výhledově by se na stadionu, který má být hotový přesně 9. ledna roku 2023, mohly hrát i mezinárodní zápasy.