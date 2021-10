Pardubice pokukují po tučné dotaci na stadion, mohly by dostat 180 milionů

Zřejmě každého, kdo sleduje dění na stavebním trhu, napadlo, jak to dopadne s opravou Letního stadionu v Pardubicích. Tu firma Poor zahájila v dubnu, tedy v době, kdy některé položky stály o desítky procent méně. Podle lidí z vedení radnice však zatím nehrozí, že by stadion měl stát víc než původně domluvených 350 milionů korun.

Podle primátora Martina Charváta má radnice ve smlouvě s dodavatelem zakotveno, že cena bude fixní. Stavební firma Poor staví v režimu Design & Build a zhotovovala i projekt.

„Obavy z navýšení cen nemáme, což je výhoda metody Design & Build. Dodavatel si navrhuje materiály, technologické řešení, on musí ustát výkyvy na trhu za dodržení kvality a parametrů daných výběrovým řízením,“ řekl primátor Martin Charvát (ANO).

Pozitivní pak je, že město má poměrně dobrou šanci získat dotaci na stavbu od Národní sportovní agentury. Zatím se zdá, že by stát mohl poslat necelou polovinu celkové ceny díla. „Pokud budeme úspěšní, mohli bychom dostat zhruba 180 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal.

Cena stadionu se ale oproti původnímu plánu přece jen mírně zvýší. A to kvůli tomu, že si město objednalo práce navíc. Budou v rozsahu pěti milionů korun, což je podle primátora Charváta při velikosti stavby poměrně málo.

Zázemí pro fotbalisty i skyboxy cenu prodraží

„Jedno z pater chceme dovybavit, bude tam zázemí pro fotbalisty, skyboxy, rozšířili jsme zázemí pro umělou trávu, bude víc šaten, možná bude jeden výtah navíc. Celé vícepráce jsou v rozsahu pěti milionů korun, což u takto velké objednávky není zásadní,“ řekl primátor.

Úpravu projektu v několika bodech iniciovalo i vedení FK Pardubice. Právě prvoligový klub bude totiž hlavním nájemcem stánku pro necelých pět tisíc diváků. Jeho šéfa Vladimíra Pittera mrzelo, že původně architekti nemysleli na důstojnější VIP prostory nebo odpovídající zázemí klubu včetně kanceláří.

„To vše se postupně zlepšilo. Hodně věcí se podařilo doplnit. Můžu říct, že jsme spokojeni. Nyní se projekt dodělává, na konci října by se měla dělat pilotáž sloupů a v listopadu by stavba měla běžet už naplno,“ řekl Pitter, kterého momentálně trápí hlavně sportovní výkonnost ligového týmu, který se dostal do záchranářských bojů. Z tohoto pohledu čeká FK Pardubice v sobotu velmi důležitý duel proti Zlínu.

Stavební firma si převzala stadion v dubnu. Zatím dělala hlavně demoliční práce. Zlikvidovala i bývalý tenisový areál TK Pernštýn. Na přelomu října a listopadu by měla začít vrtat piloty pro tribuny. „Harmonogram stále držíme, na začátku roku 2023 by měl být stadion hotový,“ řekl primátor Charvát.

Stadion v Pardubicích vznikl ve 30. letech minulého století podle návrhu architektů Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka. Po modernizaci zůstanou tribuny na jednotlivých světových stranách samostatné. Kapacita stadionu bude 4 600 diváků a bude mít parametry pro první ligu.

V případě potřeby bude možné dostavbou tribun vytvořit až osm tisíc míst. Brána borců na východní straně ale není kvůli finančnímu limitu, který si dalo město, součástí zakázky. Stavba je památkově chráněna a magistrát ji opraví někdy v budoucnu. Bude tak hyzdit ulici U stadionu dál, jen bude z jedné strany schovaná za novou tribunou.