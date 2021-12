U Labe začal růst pardubický Letní stadion, hotový bude v roce 2023

Zatímco stavbaři společnosti Porr opatrně jeřábem spouštěli do země první železobetonový sloup severní tribuny pardubického Letního stadionu, z vytápěného party stanu je sledoval jednadevadesátiletý architekt Miroslav Řepa . Jeho otec Karel stál jako architekt v roce 1930 u zrodu stadionu. On sám se ve stejném roce narodil.

„Je to velký den a velký úspěch. Jsem rád, že se toho dožívám. Doufám, že tak jako ve třicátých letech patřil stadion a hlavně tribuna k významným architektonickým dílům v tehdejší Evropě, že ani teď si neuděláme ostudu,“ řekl Řepa, který drží autorská práva na budovu.

Poslední desítky let mohl jen sledovat, jak se elegantní areál, jehož součástí byl i cyklistický ovál, rozpadá.

Proti chystané obnově Letního stadionu v Pardubicích zazněla řada výhrad. Že je to na Pardubice příliš drahé, na což vehementně upozorňovali v zastupitelstvu hlavně Piráti a ODS. Nebo naopak, že zvolené řešení je málo velkorysé a stadion skromný.

Na Bránu borců zatím nejsou peníze

Na druhou stranu velké plus je už to, že tato ostuda Pardubic konečně z centra zmizí. I když ani to neplatí zcela, poněvadž památkově chráněná Brána borců, která je součástí stadionu, zůstane zatím tak, jak je, počmáraná sprejery, zcela zchátralá a bez jakékoliv známky, byť i pokusu o údržbu. Na její opravu město peníze zatím dát nechtělo.

„Každý si je vědom toho, že nemůže vedle nového stadionu stát troska velice zajímavé architektury, kterou Brána borců představuje. Držme palec, ať se ty finanční prostředky najdou,“ uvedl Miroslav Řepa.

Primátor Martin Charvát (ANO) už na popud projektantů stadionu ze společnosti Porr navrhl, aby po opravě Letního stadionu následovala i rekonstrukce Brány borců.

Kromě osudu Brány borců je zatím nejasná kvůli zdražování stavebních materiálů i cena za obnovu stadionu. Vedení města zatím tvrdí, že není důvod se bát skokového zdražení.

„Tady bude rozhodovat jednoznačně zákon o zadávání veřejných zakázek, počítáme s určitou částkou za vícepráce, ale primárně jde o věci, které si budeme objednávat. Uvidíme, jak ta jednání budou pokračovat,“ uvedl Charvát.

Poslední otázkou je, zda na novém stadionu bude hrát prvoligový tým. Primátor včera fotbalistům připomněl, že nejvyšší soutěž v této sezoně musí uhájit.

„Doufám, že FK, který nás svými výkony motivoval k tomu, abychom začali s tímto projektem, dodrží svůj závazek a v roce 2023 na jaře zde na hřiště vyběhne prvoligový fotbalový tým,“ uvedl Charvát.

To se ovšem mnohem snáze politikům řekne, než fotbalistům udělá. Zatímco první sezona Pardubic v první lize byla téměř zázračná, letošní ročník a současné čtrnácté místo už odpovídá týmu složenému z mladých hráčů a také finančním možnostem klubu. Téměř stoprocentní je, že se tým nevyhne baráži a že se o udržení soutěže bude rvát do posledního zápasu.

Pravdou je, že i kdyby Pardubice baráž nezvládly, mají určitou naději, že úspěšné druholigové týmy nebudou mít na nejvyšší soutěž sílu a vzdají se ji.

„Mohu slíbit, že v lednu 2023 sem přivedeme první ligu,“ uvedl šéf FK Pardubice Vladimír Pitter.