Rock for People odtajnil další hvězdy jako okénka v adventním kalendáři

Výrazným hostem bude dánská popová hvězda MO, která se prosadila s hity Final Song, Kamikaze nebo Lean On, dále alternativní rockeři Wolf Alice s čerstvými nominacemi na Brit Awards 2022, newyorský zpěvák Two Feet, rockeři You Me At Six, britský rapper slowthai a emo power-popové duo Hot Milk.

Pořadatelé odkrývali muzikanty den po dni jako adventní kalendář.

„Objevili se v něm Idles, o nichž se mluví jako o jedné z nejnadějnějších britských kapel, američtí hardcore velikáni Being As An Ocean, skvělá kombinace indie, punku a elektra Yonaka nebo čerství nominanti na BBC Sound Of 2022 Yard Act. V prosinci přibyli Everyone You Know, Reignwolf, Eyes Set To Kill, Boston Manor, cleopatrick, SAINT PHNX, Ayron Jones, Kid Brunswick, Hundredth, Caskets a As December Falls,“ uvedla mluvčí festivalu Anna Vašátková.

Z českých interpretů byly v okénkách kalendáře skryty klubové hvězdy John Wolfhooker a zástupce metalové a alternativní scény Skywalker.

Headlinery jsou Green Day, Biffy Clyro, Royal Blood a Fall Out Boy. Prodaných už je 90 procent vstupenek.

Červnový festival symbolicky odstartuje novou éru na královéhradeckém letišti. Projekt za stovky milionů korun pojmenovaný Park 360 má ambice žít jako multifunční areál po celý rok. Pojme velké festivaly, veletrhy, sportovní soutěže, srazy, foodfestivaly, módní přehlídky, firemní akce, svatby nebo farmářské trhy.

Na nejvyšší level se má dostat do roku 2030, kdy se má stát energeticky soběstačným prostorem, v němž budou hrát hlavní roli solární a další obnovitelné zdroje.