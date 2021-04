Festival Rock for People s hvězdnými Green Day se odsouvá na rok 2022

Šéf festivalu Rock for People Michal Thomes zároveň oznámil nový termín: přehlídka, na které mají vystoupit takové hvězdy jako například Green Day, The 1975, Fall Out Boy, P.O.D. nebo Weezer, se má konat 16. až 18. června 2022.

„Dlouho jsem si nechtěl připouštět myšlenku druhého odkladu, byl jsem obezřetný. Nyní věřím tomu, že vše záleží na očkování, které začalo s velkým zpožděním a s obtížemi teprve nabývá na správné akceleraci. Upřímně doufám, že rok 2022 bude naprosto normální,“ říká Michal Thomes.

Před dvěma týdny oznámil odsun podobně velký festival - Colours of Ostrava, ještě v březnu to stihl i Metronome Prague. Roční odklad již avizovaly některé zavedené evropské festivaly, mezi prvními britský Glastonbury a německý Rock am Ring.

Další budou podle Thomese s největší pravděpodobností už brzy následovat.

„My jsme při oznamování odsunu spíš než s tvrdými fakty pracovali s předpoklady, které se naplní do dvou týdnů. Pravděpodobnost, že se letní festivalová sezona uskuteční, je opravdu minimální. Ruší se festivaly po celé Evropě, už nyní jsou tedy nabourané šňůry velkých kapel a šance, že některé z nich by přijely jen do České republiky je v jednotkách promile. Mají obrovské produkční náklady a určitě nepřiletí kvůli jednomu koncertu,“ vysvětluje ředitel Rock for People.

Dalším podstatným důvodem již druhého odkladu je údajně obrovská nejistota související s vládními kroky, které Thomes coby šéf festivalové asociace Festas kritizoval již loni.

V létě asi znovu zkusí alternativní verzi

„Bohužel stále není jasné, co se bude a nebude dít u nás doma, tedy například jaké budou limity nebo podmínky ve smyslu očkovaných návštěvníků. Už jsme zkrátka nechtěli dál prodlužovat agónii, tahat fanoušky za rukáv a nechat je doufat.“



Pořadatelé dnes upozornili, že zakoupené vstupenky dál zůstávají v platnosti na příští rok, a nyní se soustředí na formu alternativního festivalu. Ve hře je třeba pokračování lednové virtuální akce RFP In the Game, anebo opravdové živé koncerty.

„Je to náš prvořadý úkol. Chceme udělat menší obdobu festivalu, anebo sérii akcí. Problém jen je, že neznáme jízdní řád letošního léta. Jestli bude možné počítat s červnem, nebo vše začne až v srpnu. Každopádně díky hradeckému Festivalparku jsme termínově poměrně flexibilní, takže jen čekáme na zelenou od vlády. Až budeme moudřejší, něco vymyslíme, protože nám chybí jak kontakt s fanoušky, tak našemu celému týmu pocit být zpět na place.“

Podle Thomese jsou většinou čeští pořadatelé letních festivalů spíš nadšenci než podnikatelé. Snaží se přežít bez ohledu na vládní pomoc, která v loňském roce přišla, avšak stačila jen na zalepení největších finančních děr.

„Vloni jsme nějaké náklady uplatnili a dostali jsme je. Bylo to však jen na přežití. Jak to bude letos? To skutečně nevíme, přestože máme požádáno o dotaci u ministerstva kultury. Je velký otazník nad tím, jestli budou další záchranné balíčky a podpůrné programy. Nebyl bych překvapen, kdyby se prostředky začínaly povážlivě tenčit, protože akcí, které potřebují záchranu anebo podporu, stále přibývá. Nikdo z nás neví, jestli to státní program bude schopen utáhnout i letos,“ krčí rameny Thomes.

Kéž by se očkovalo jako v Izraeli

Naději vidí například v přístupu, jaký zvolili v Izraeli. „Je to příklad, kde již kulturní akce začínají fungovat v podstatě normálně. Již proočkovali vysoké procento obyvatel včetně mladších ročníků a najednou koukají, že země je v normálu rychleji, než sami očekávali.“

Organizátoři Rock for People ubezpečují, že jsou v kontaktu se všemi hlavními interprety a jen ladí jejich hradeckou návštěvu v roce 2022. Pracují také na úpravách Festivalparku.

„V loňském roce nás neskutečně podpořili fanoušci festivalu, a tak doufáme, že nám zůstanou nakloněni a společně situaci zvládneme. Letos jsme se stali provozovatelem celého festivalového areálu v Hradci Králové a plánujeme v něm významné změny. Za rok chceme návštěvníkům na oplátku za jejich trpělivost nabídnout znatelně vylepšený prostor,“ dodává Thomes.

Doufá, že většina majitelů vstupenek s původním datem 18. až 20. června 2020 si své lístky podrží další rok. K optimismu ho opravňuje solidarita, která se projevila loni, kdy chtělo vstupné po vyprodaném a nakonec poprvé odřeknutém ročníku vrátit jen osm procent lidí, tedy několik stovek.