Na koncert Korn nebo festival Glastonbury si zajdete do obýváku

Doba ne že by podobným akcím přála, přímo je vyžaduje. Pořadatelé festivalů a samotné kapely houfně ruší termíny a doufají v příští rok, kdy snad budou moci konečně odehrát normální koncert. Dočasným východiskem je stream, kterého se Korn chopili se vší vervou a smyslem pro bombastickou reklamu. Tedy nepůjde o jen tak nějaký on-line koncert, bude přímo monu – počkej si – mentální, jak by řekl Barney Stinson.

Koncert proběhne 24. dubna v Los Angeles, konkrétně v lokalitě Stranger Things: The Drive-Into Experience, inspirované seriálovým hitem společnosti Netflix. Spojitost s hudbou Korn sice tenhle seriál nemá, ale je jasné, že to je skvělý marketingový tah.

Tahle kapela zkrátka neponechává nic náhodě. Co se týče seznamu skladeb, je prý připraveno i několik živě jen zřídka hraných věcí. „Doufám, že do toho s námi půjdete. I když to nebude totéž jako klasický koncert, naložíme vám hromadu skvělé muziky a zábavy,“ slibuje zpěvák Jonathan Davis.

„Vždycky rád objevuju nová území a s Korn se mi to daří. Rozsah tohohle streamu bude ještě větší, než byste očekávali. Půjde o jeden z největších přenosů koncertu rockové kapely, jaký jste kdy viděli. Takže pokud vás zajímá, jak může vypadat obří akce u vás v obýváku, zhasněte světla, vytočte zvuk na maximum a připravte se na obří párty,“ dodává producent akce Danny Wimmer.

Vstupenky na tuto akci se pohybují v v cenách od 25 do 225 dolarů – v takovém případě k lístku obdržíte ještě tričko, zalaminovaný plakát a možnost si virtuálně popovídat se členy kapely. Tento balíček už je ovšem vyprodaný.

K témuž řešení, tedy streamu, se přiklonili i organizátoři obřího festivalu Glastonbury, který v tradiční podobě letos opět neproběhne. Náhradou bude pětihodinový online koncert, na kterém kromě hlavních hvězd Coldplay vystoupí Damon Albarn, frontman kapel Blur a Gorillaz, dále kapely Haim, Idles, DJ Honey Dijon a další.

Akce proběhne 22. května a natáčet se bude v lokalitě Worthy Farm v jihozápadní Anglii, tedy v areálu tradičního konání festivalu.

„Všichni účinkující nám svým souhlasem vyjádřili obrovskou podporu,“ uvedla v oficiálním prohlášení spoluorganizátorka akce Emily Evisová, dcera zakladatele Glastonbury Michaela Evise. „Doufám, že se k nám alespoň na jednu noc k naší společné cestě připojí co nejvíc lidí z celého světa,“ dodala.

Cena vstupenek na virtuální Glastonbury pro Velkou Británii a Evropu činí 23 euro, respektive 50 euro, kdy k lístku dostanete ještě plakát.

Český stream

Sérii streamovaných koncertů rozjel od dubna pod názvem Vyhráváme i pražský Palác Akropolis. Odstartovala ji 6. dubna písničkářka Amelie Siba, čerstvá držitelka ceny Apollo, následoval koncert Gaia Mesiah a na programu jsou například zpěvák a skladatel Michal Horák, Monika Načeva s nejnovějším projektem Zdivočelí koně, dream popová kapela teepee, speciální koncert odehraje skupina Květy – setlist bude poskládán výhradně ze skladeb skupiny Psí vojáci.

Představí se rovněž Už jsme doma a pod společnou hlavičkou Link To Swing zahrají kapely Nina Rosa, Hot Sisters, Voilà! a Melody Boys.

Tři večery budou patřit hiphopovému labelu Ty Nikdy. Představí se jeho zakladatel Josef Změlík vystupující pod jménem Idea. Dále například MC Gey, Rest & DJ Herby nebo Idea & Pain. Sérii streamovaných koncertů zakončí 18. dubna folkař Člověk krve, vlastním jménem Jan Senft. Jeho skladby se vážou k rodnému kraji kolem Stříbrné Skalice, jsou prodchnuty tajemnem, opěvují lesy a opuštěné kostely.

Koncerty jsou doplněny krátkými rozhovory s umělci a lze je sledovat na sociálních sítích Paláce Akropolis. Vstup je volný, je ale možné akci finančně podpořit skrze platformu Donio, přičemž celý výdělek půjde přímo kapelám a interpretům. „V první řadě nám jde o to, abychom i v tomto stavu něco dělali, a také o navázání kontaktu s našimi oblíbenými umělci. V neposlední řadě i o to, aby tito umělci získali určitou podporu od svých fanoušků,“ uvedl Petr Boháč, ředitel Paláce Akropolis.

Další podobné akce budou následovat – pomyslný kalendář streamů a online koncertů je stále plný. Například 18. dubna představí písničkářka Ani DiFranco prostřednictvím streamovaného vystoupení aktuální album Revolutionary Love, „s dobou“ kráčí i rockový veterán Iggy Pop, jemuž bude 21. dubna 74 let. Narozeniny oslaví streamem svého vystoupení v Sydney Opera House z roku 2019. Zmiňme také jarní online turné Mňágy a Žďorp, obohacené o mnoho atraktivních hostů.