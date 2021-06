Náhražkou za Rock for People bude dvoudenní festival Rock for People Hope

Na Rock for People se vrací švédská rocková kapela The Hives, dorazí italští Måneskin, vítěz Eurovision Song Contest, post hardcorová formace Imminence, německá indie rocková pětka Leoniden, marseillský metalcore Landmvrks a australské elektro-industriální duo Skynd. Z Francie přijedou také rockeři Halflives, z Německa se do Festivalparku chystají metalcorové projekty GHØSTKID a Venues.

Z české scény se představí indie rockeři I Love You Honey Bunny, rock’n’roll v podání Deaf Heart, elektro-pop Domi, na scénu navrátivší se Evelynne a post-hardcore Brando’s Eyes. Další vystupující budou postupně oznamováni.

Slovo Hope v názvu festivalu není náhodné. Je vyjádřením naděje, že se kulturní život brzy vrátí do normálu a vyčerpávající období pandemie pomalu skončí. Rock for People Hope je tak opatrnou oslavou s omezenou kapacitou. Držitelům vstupenek je garantováno 100% vrácení peněz v případě zrušení akce.

Kromě hudby čeká návštěvníky bohatý doprovodný program – art stage s diskuzemi a performance, eko-městečko s představením neziskových organizací, nově upravené prostory Festivalparku, pestrý street food, pivo od lokálních i větších pivovarů, možnost parkování i kempování. Předprodej dvoudenní vstupenky za 1490 Kč startuje v síti GoOut ve středu 23. června.