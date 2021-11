Park 360 chce vynést Hradec mezi evropskou festivalovou špičku a ještě dál

Čtyřikrát do roka velký festival až pro 35 tisíc lidí. Mezitím veletrhy, sportovní soutěže, srazy, foodfestivaly a společenské akce s kapacitou do deseti tisíc diváků. A konečně třeba i módní přehlídky, jednodenní koncerty typu Léto v parku, firemní akce, svatby nebo farmářské trhy pro až tři tisíce lidí. Plány Parku 360 však tímto výčtem zdaleka nekončí.



Cílovou metou je rok 2030

Multifunkční areál bude žít celý rok. Na nejvyšší level se má dostat do roku 2030, kdy se má stát energeticky soběstačným prostorem, v němž budou hrát hlavní roli solární a další obnovitelné zdroje. Náklady jdou do stovek milionů korun. Ani před tím však tým, který stojí za festivalem Rock for People, nehodlá kapitulovat.

A právě Rock for People má příští rok v červnu vše symbolicky odstartovat. Už to budou dva roky, kdy pořadatelé oznámili, že ročník 2020 je vyprodaný.

Protože se ve smutném období covidu organizátorům podařilo scelit pozemky a areál významně rozšířit, nyní mohli oznámit, že divácká kapacita může příští rok činit až 35 tisíc diváků. Jen pro pořádek, je to asi o deset tisíc víc, než když je návštěva pilířového festivalu mimořádně vysoká.

A protože 15. až 18. června 2022 do Hradce dorazí takové veličiny jako Green Day, Biffy Clyro nebo Royal Blood, meta 35 tisíc by skutečně mohla padnout.

„Když jsme na začátku roku 2020 oznamovali, že festival je vyprodaný, skutečně jsme se pohybovali v rekordních číslech, která jsme nikdy předtím neměli. V současné době sice nejdou prodeje téměř nikomu, ale já si stěžovat skutečně nemohu. Sleduji to každý den a mám radost, že denně prodáme řádově několik desítek lístků. Je to slibné,“ řekl Michal Thomes, zakladatel festivalu a šéf agentury Ameba Production.

Ten také jedná s dalšími vlastníky okolních pozemků, protože do roku 2030 je cílem přitáhnout na letiště až 40 tisíc lidí.

Čtyři velké festivaly ročně

Nejde jen o Rock for People. Thomes již jednal třeba o přesunu zavedeného festivalu ze zahraničí.

„Měli jsme tu kromě jiných i pořadatele festivalu z Nizozemí, kteří si přišli prohlédnout, jestli by se jim náš areál hodil. Jedná se o zavedené značky festivalů. Kdyby se to podařilo dotáhnout, pro Hradec by to byla skutečně velká událost,“ neskrývá možnosti Thomes, podle kterého má hradecký areál obrovský potenciál, přirovnává jej k neopracovanému diamantu, ale zároveň sem nechce přitáhnout více než čtyři takto obrovské festivaly ročně: „To by bylo kontraproduktivní a zdrojem hlukových nebo dopravních problémů.“

Většího genia loci než má prostor hradeckého letiště, lze podle pořadatelů v evropském měřítku hledat maximálně v Dolních Vítkovicích, které však Park 360 výrazně převyšuje díky infrastruktuře. A hotovým pokladem je osm betonových hangárů, které skýtají velkou škálu využití.

„V jedné části areálu může být paralelně svatba a ve druhé konference,“ uvedl Thomes.

Už v květnu příštího roku má Park 360 nabídnout nejen hangáry pro soukromé oslavy, filmová promítání či bazary, ale i sezonní kemp včetně nadstandardních glampingových stanů a teepee a také rodinný zábavní park.

Energetická soběstačnost

Když se v areálu v polovině srpna konal komornější festival Rock for People Hope, velkou pozornost si zasloužil vodíkový generátor H2BASE, který zásoboval energií scénu v cirkusovém šapitó.

Má to být jen začátek nové (eko)éry, která sice spolkne obrovské peníze, zato by v ideálním případě měla do roku 2030 znamenat energetickou soběstačnost a klimatickou neutralitu celého areálu. Součástí by mohly být například solární panely, pod kterými by bylo možno pěstovat plodiny pro návštěvníky anebo parkovat automobily.

„Přicházejí různé finanční příležitosti v souvislosti s pokoronavirovou obnovou. Na lokální i evropské úrovni se otevírají různé programy, které chceme využívat v maximální možné míře. Počítáme i se zapojením komerční sféry a našich stálých partnerů. Areál také bude generovat zisky, které reinvestujeme. V této době se náklady počítají velmi obtížně, protože se rychle mění ceny energií, stavebního materiálu, ale i práce. Jsme konfrontováni s novým prostředím v oblasti cen, jiným než v době, kdy jsme naše plány začínali vymýšlet. Plán investic musíme upravovat podle dění na trhu, bavíme se možná i o stovkách milionů korun,“ řekl Thomes.