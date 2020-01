Varaďa končí u dvacítky, nástupce se hledá. Petr převezme osmnáctku

Hokej

Zvětšit fotografii Trenéři Václav Varaďa (vlevo) a Patrik Eliáš na střídačce české hokejové dvacítky. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

dnes 13:22

Václav Varaďa končí jako trenér hokejové reprezentace do dvaceti let. Uvedl to šéftrenér Filip Pešán ve čtvrtek na setkání s novináři, nástupce chce oznámit do konce ledna. Zároveň Jakub Petr nahrazuje Karla Berana u reprezentace do osmnácti let.

Aktualizujeme Vstoupit do diskuse

podrobnosti připravujeme