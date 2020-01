Utahaní lidé chybují, nediví se Musil selhávání české dvacítky

„Taková je realita,“ prohlásil František Musil, někdejší skvělý obránce, reprezentant, který v NHL odehrál 797 zápasů. Mistrovství v Třinci a Ostravě bedlivě sledoval.

„Na kluky se není možné zlobit, není jim co vyčíst,“ prohlásil. „Nejen že kvůli zraněním hráli převážně na tři lajny, ale špička je hodně vyrovnaná. Když dlouhodobě ztratíte jednoho dva hráče, je to znát, natož když máte moc vyloučení. V oslabení používáte jen určité typy hráčů.“

Národní tým mimo jiné doplatil na nedisciplinovanost. V pěti zápasech dostal 11 gólů v oslabení, v každém utkání průměrně nasbíral 27,2 trestné minuty.

„U nás není taková konkurence, takže ti kluci nehrají v takovém tempu, s jakým se setkali na mistrovství. Nechtějí faulovat, ale je to takový tlak, že ho člověk vydrží chvíli a pak už nestačí. Častá hra v oslabení vás utahá,“ řekl Musil.

Připomněl, že slyšel diváky, jak nadávali, že brankář Dostál ve čtvrtfinále se Švédy udělal chybu při rozehrávce a Gustafsson zavezl puk do prázdné branky. „Chyboval, ale vždyť to byl nejvytíženější hráč v první třetině. Lidi chybují, když jsou utahaní. Ať je to hokejista, doktor, učitel... Tak to je.“

František Musil podotkl, že kvalita se zúžila, ale soutěživost rozšířila. „Musíte už počítat s Němci a Švýcary, kteří jsou velmi dobří. Je to složité. Konkurence roste.“

Proč ale český hokej zaostává?

„Děcka mají plno rozptýlení, plno jiných sportů. Třeba nyní nejsme tak dobří v hokeji, ale máme nejlepší lyžařku na světě, přestože nemáme pořádné hory...“ zmínil Ester Ledeckou. „Furt si ale myslím, že hokejisty vychováváme, ale musíme tvrdě pracovat. Všichni jsme v tom zainteresovaní, já, ty, funkcionáři, rozhodčí. Hlavně nesmíme být negativní, to by nikam nevedlo. Spíš musíme sklonit hlavu a o to více pracovat.“

Podle Musila je už hokej jiný, stejně jako hráči. „Mění se. Před dvaceti roky, když hokejista neměřil 190 centimetrů, vyškrtli ho a hotovo. Teď hrají stošedesáticentimetroví kluci. A velmi dobře. Člověk musí respektovat hráče, jací jsou, a naučit se s nimi pracovat.“

Na střídačce juniorského reprezentačního týmu stojí (zleva) trenér brankářů Radek Jirátko a asistenti hlavního trenéra Patrik Eliáš a Aleš Krátoška.

I čeští mladíci si podle Musila zaslouží respekt. „Mám rád kontaktní hokej, ale když se díváte z dvacáté řady, je všechno jiné. Přijdu dolů do druhé třetí řady a začnu si jich vážit, protože vidím, jak všechno dělají ve velké rychlosti...“

Musil je přesvědčený, že Češi jsou hokejový národ.

„Atmosféra na mistrovství světa se mi moc líbila. A opět se ukázalo, že dokážeme uspořádat tak významný turnaj. Češi hokej milují.“

To je podle Musila i důvod, proč na šampionátu byly tak vysoké návštěvy. V Ostravě v průměru 6 844 diváků na utkání a v Třinci 3 622. Vyprodáno bylo čtrnáct z celkových 31 zápasů.