Hokejovou osmnáctku má ještě před MS převzít trenér Petr

dnes 10:56

Novým trenérem hokejové reprezentace do 18 let by se měl stát Jakub Petr. Po špatných výsledcích týmu na prosincovém turnaji ve Švýcarsku by měl vystřídat Karla Berana ještě před dubnovým mistrovstvím světa v USA.

„Není o čem mluvit. Pokud by něco bylo, musí to nejdřív oznámit svaz. Žádný další komentář k tomu dát nemůžu,“ uvedl Petr pro deník Sport, který přinesl tuto informaci jako první. Tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokej Zdeněk Zikmund poukázal na skutečnost, že trenéry reprezentačních výběrů jmenuje výkonný výbor. „Na nejbližším jednání se bude jako obvykle zabývat i výsledky mládežnických reprezentací včetně výběru U18. Závěry, k nimž dojde, ani případné personální změny, však nemohu v tuto chvíli předjímat,“ uvedl Zikmund pro ČTK. Jasno tak bude ve čtvrtek 23. ledna, kdy se uskuteční nejbližší jednání vedení svazu. Beran převzal výběr do 18 let před začátkem sezony. Na srpnovém Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi a Piešťanech skončili čeští mladíci pátí. Poté v přípravě třikrát prohráli s Ruskem. Na listopadovém Turnaji pěti zemí v Sundsvallu skončili čtvrtí. V prosinci ve Švýcarsku byli poslední, když prohráli všechny čtyři zápasy. Petr již v minulosti reprezentační osmnáctku trénoval, v roce 2014 pod jeho vedením získala na MS stříbrné medaile. Šestačtyřicetiletý kouč naposledy vedl extraligové Vítkovice, kde na začátku prosince předčasně skončil.