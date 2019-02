Reprezentace, to je ocenění mojí práce, váží si třinecký Doudera

Vítkovičtí měli v neděli volno, domácí utkání 42. kola s Mladou Boleslaví (2:3) předehráli už v prosinci. Oceláři v Karlových Varech vyhráli 3:1.

Milan Doudera byl rád, že se v předešlých zápasech po oznámení nominace nezranil. Z předchozí akce, ruského Channel One Cupu, se totiž kvůli zdravotním problémům musel omluvit. „A hodně mě to mrzelo. Snad si to teď vynahradím,“ řekl Doudera.

Po prvním turnaji Euro Hockey Tour, jímž byl v listopadu finský Karjala Cup, ho Miloš Říha chválil.

„První akce se mi povedla. Měl jsem radost, že mě kouč veřejně pochválil. O to více jsem se těšil na minulý turnaj, jenže to nevyšlo, a tak jsem rád, že jsem si řekl o další pozvánku,“ uvedl Doudera.

Cítí důvěru trenéra Miloše Říhy, který ho zve pravidelně? „Počet obránců je omezený. Plno kluků je za mořem, takže ten výběr není až takový,“ odpověděl Doudera. „Ale ani tak není lehké se do mužstva dostat. Vážím si toho.“

O tom, zda se případně podívá na květnové mistrovství světa do Bratislavy, Milan Doudera nepřemýšlí.

„Už jsem na jednom šampionátu byl,“ připomněl mistrovství světa v roce 2016 v Rusku. „Vím, jak to na takové akcie chodí. Je to obrovský zážitek a dostat se tam je úspěch. Ale letos to bude složitější, protože šampionát je na Slovensku a motivace hráčů být tam bude o to větší. Omluvenek tolik nebude.“

Upozornil však, že nic nevzdává. „Jsem rád, že objíždím turnaje Euro Hockey Tour, že vůbec v repre jsem. Je to ocenění mé práce.“

Kvůli nynějším Švédským hrám má extraliga do středy 13. února pauzu. Po ní Oceláři v 17.00 přivítají Liberec a Vítkovice nastoupí v Plzni.