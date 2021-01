ONLINE: Kanada - Česko, junioři se proti mistrům světa pokusí o zázrak

ONLINE: Kanada - Česko, od 1 hodiny

Zatímco Češi přes výhru nad Ruskem (2:0) museli i kvůli debaklům se Švédy (1:7) a USA (0:7) uhájit poslední postupovou pozici do čtvrtfinále ze skupiny B až ve čtvrtečním utkání proti Rakousku (7:0), Kanaďané opanovali skupinu A bez ztráty bodu při celkovém skóre 33:4. Dvakrát pokořili soupeře dvouciferným výsledkem - Německo porazili 16:2, Švýcarsko 10:0.

Čtvrfinále MS juniorů v Kanadě Kdo další si zahraje o světové medaile

V poslední den roku 2019 se oba celky potkaly na minulém šampionátu v Ostravě a duel základní skupiny patřil jasně Kanaďanům, kteří vyhráli 7:2. Jaká taktika by mohla vést k lepšímu výsledku, nechtěl kouč Karel Mlejnek před utkáním příliš rozebírat.

„Plán B už jsme použili, když jsme šokovali Rusko. A plán A už jsme na turnaji předvedli taky... Snažíme se hráčům vždy připravit takový plán, jaký bude úspěšný. A stejné to bude i pro čtvrtfinále. Nechce se mi ale úplně rozkrývat karty,“ prohlásil Mlejnek a jako brzké označil i otázky ohledně obsazení brankářského postu. Lukáš Pařík vychytal Rusy, Nick Malík udržel čisté konto naposledy s Rakušany.

Mlejnek věří, že poslední zvládnutý zápas bude mít na tým a psychiku hráčů příznivý efekt. „Každý výhra v takhle těžkém turnaji a takhle těžké skupině je dobrá,“ přitakal třiačtyřicetiletý kouč.

„Počet draftovaných hráčů na nejvyšších místech samozřejmě vypovídá o tom, že síla Kanady je ohromná. Na druhou stranu všichni tušíme a víme, že top týmy nemůžeme pravidelně porážet, nicméně může přijít den, kdy se zázrak dít bude,“ uvedl Mlejnek.

Do sestavy se vrací po jednozápasovém disciplinárním trestu obránce Michael Krutil. Počítat trenér stále nemůže se zraněnými útočníky Jaromírem Pytlíkem a Michalem Gutem.

Obránce Šimon Kubíček, který se postaral o vítězný gól proti Rakušanům, nabádal k časté střelbě. Jak to národní tým předvedl v souboji s nováčkem, kdy na branku soupeře vyslal 61 pokusů. „Ve čtvrtfinále musíme co nejvíc střílet. Víme, že ty góly dávat umíme, jen se musíme více tlačit do brány a víc střílet. Věřím, že to přijde,“ prohlásil Kubíček.

Naplní se jeho optimistické vize? Sledujte v online reportáži.