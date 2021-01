KOMENTÁŘ: Češi končí, bída trvá. Hokejová krize se natahuje

Češi se favoritovi snažili vzdorovat. Byť ztráceli a nakonec padli 0:3, nevzdali se. Za to slyší chválu. Po ní ale musí zaznít i to, že tohle by měla být vlastně samozřejmost. Je to stejné, jako kdybyste chválili fanoušky, že fandí. Doktory, že se snaží léčit. Je to jejich úkol.

V týmovém sportu musí být bojovnost, soudržnost nebo poctivost základními, ale nikoli nejdůležitějšími prvky úspěchu. Kolektivní pojetí přinese uznání, ale ne slávu. Tu dnes zaručí rychlost, chytrost, preciznost, kvalita provedení, originalita.

A hlavně individuality. „Nedaří se nám je vychovat,“ přikývne Vladimír Vůjtek, někdejší trenér juniorské i seniorské reprezentace. „Máme polohvězdičky, což je v mezinárodním měřítku pořád málo.“



Jde o setrvalý jev. Blíží se doba, kdy dres juniorské reprezentace budou oblékat hoši, kteří se narodili až poté, kdy dvacítka dovezla poslední medaili ze šampionátu. „Nevidím jedinou činnost, kde bychom se za posledních 15 let posunuli k zemím z Top 5,“ napsal na Facebooku Luděk Bukač mladší, jehož slavný otec a trenér dlouhodobě upozorňoval na úpadek českého hokeje.

„Není náhoda, že jsme soupeřům z Top 5 dali na turnaji ve čtyřech zápasech jen tři branky,“ dodává Bukač.

Ukázalo se pár nadaných jedinců (Svozil, Jiříček, Teplý nebo brankáři), ale hrozivě vyznívá, že si junioři za celý šampionát vykoledovali jen osm přesilovek. Proti Kanadě si první a jedinou zahráli až za rozhodnutého stavu.

Fauly pramení z tlaku, momentu překvapení a dynamického projevu, který reprezentantům chyběl. Je smutné, že národ Zábrodského, Hlinky, Holíků, Nedomanského nebo Jágra se zarážející samozřejmostí přijal roli outsidera, který musí jen vyčkávat a doufat v zázrak. „Kdybychom se pustili do otevřeného hokeje, soupeři bychom dovolili ještě víc příležitostí,“ soudí expert Vůjtek.



Zadrhnutá výchova talentů

Daleko smutnější zůstává, že podobná hodnocení patří neodmyslitelně k lednu jako novoroční předsevzetí. Příčiny opakovaných krachů mnozí odborníci a leckdy i svazoví zaměstnanci nebo trenéři juniorských reprezentací (k nimž po bezprostředním hodnocení turnaje zatím rozhodně nepatří kouč Mlejnek) dokážou pojmenovat.

Jenže od líbivých slov je k upřímným činům daleko. Loni se po juniorském šampionátu už zpovídal novinářům Filip Pešán, který ve funkci reprezentačního šéftrenéra brzy dokončí druhou sezonu.

Měl auru spasitele a inovátora. Jenže hokej dál tíží rozmělněná konkurence v nabobtnalých soutěžích, téměř neplodné akademie, přetrvávající tabulkové odstupné nebo nízké počty juniorů v extralize a první lize, kteří větší perspektivu vidí v zahraničí.

Svaz snad nejviditelněji zapracoval na marketingu a propagaci, což při šampionátu dokumentují přestávková videa s průvodním Pešánovým komentářem o fungujícím systému. Jistě, PR v dnešní době nelze zanedbat, leč bezprostřední výkony na ledě stěží ovlivní.



MS hokejistů do 20 let 2021 v Edmontonu Příloha iDNES.cz

Je trudné, že nejpropíranějším tématem vychováváním talentů se za poslední rok stalo, zda (ne)trestat sprostého trenéra Stloukala. Částečnou redukci účastníků v nejvyšší juniorské a dorostenecké soutěže zase zhatil covid.

Místo možných prospěšných změn se debaty v mládežnickém hokeji smrskly na to, zda v současnosti vůbec může existovat. Čím dál reálnější se zdá, že si děti, školáci a možná i junioři už v letošní sezoně nezahrají soutěžní mač.

Ne, líp nebude. A co hůř, hokeji na uzdravení nepostačí jen vakcína.