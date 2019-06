Vždyť jsem profesionální fotbalista! Pavelec hraje IV. třídu za Neuměřice

V uplynulé sezoně jejich celek skončil na 9. místě z dvanácti účastníků. „Hrajeme to pro zábavu. Já jsem tam levý bek, kopu levou nohou, takže mi to tak vyhovuje. Dopředu se necpu, vepředu mě to nebaví. Tam se musí pořád něco vymýšlet, na to nejsem zvyklý. Od toho v útoku běhá Jirka Tlustý, který, když mu to dá někdo do prázdné, tak se trefí,“ vyprávěl Pavelec na sobotní akci Nadace Jakuba Voráčka v Mikulově, kde se hvězdná sešlost ukázala na charitativním fotbalovém turnaji Hokejky pro Kluka Puka.

Fakta Přes 600 tisíc korun se podařilo během akce Hokejky pro Kluka Puka v Mikulově vybrat ve prospěch Nadace Jakuba Voráčka, která akci zastřešila.

Tlustý nehrál, zato Pavelec v dusném počasí statečně nastoupil. Přiznal, že na trávníku ho to táhne do branky, tam ale má ve Voráčkově hvězdném týmu pevné místo hokejista Radek Smoleňák. „Myslím si, že bych ho brzo měl vystřídat,“ funěl Pavelec během turnaje, nakonec však z této myšlenky sešlo.

Narozdíl od jiných hokejových brankářů, kteří mají chytání na ledě dost, a raději si tak zahrají v poli, by si Pavelec do fotbalové branky stoupnul rád. „Nemám rád běhání. Je to peklo, bolí to. Na levém beku toho ale moc nenaběhám, a tak se to dá skousnout,“ povídal.

Přiznal, že ze soubojů ve „fotbalovém pralese“ ve IV. třídě měl napřed trochu obavy, ty se ale nenaplnily. „Zatím se na hřišti nenašel žádný blázen, který by do toho šel od podlahy, takže dobré. Je to hlavně zábava. Neuměřice hrají tu nejnižší soutěž, nemůžeme sestoupit, a bavíme se. Mám i registračku, takže o sobě můžu říct, že jsem vlastně profesionální fotbalista,“ usmíval se.

Mistr světa z roku 2010, jehož kariéra se naplnila před rokem po epizodě v New York Rangers, si pravidelně chodí zahrát i hokej. Tam se do branky naopak vůbec nehrne.

„Hraní útočníka v hokeji mě chytlo víc než fotbal. Pochopil jsem víc hru toho hráče v poli, a zjistil jsem, že to není sranda. Já, který jsem útočníkům celou svoji kariéru nadával! (smích) Není sranda se tam pohybovat. Teď jsem rád, že si to zkusím, a že v bráně nemusím být. Teď můžu zase já nadávat na brankáře,“ řekl dobře naladěný Pavelec.

Podobně jako celá plejáda bývalých hráčů NHL chodí i on na led v Praze do Letňan, ale ne se skupinou Patrika Eliáše, Petra Průchy a dalších mazáků. „S nimi bych se nemohl měřit. Pro mě byla velká výzva naučit se bruslit na hráčských bruslích, což je něco jiného než brankářské. S námi jsou tam kluci, kteří hokej hrávali třeba do dorostu, nebo s ním začali před dvěma lety. Ano, sejde se nás dvacet a hrajeme pravidelně deset proti deseti, ale není to nic registrovaného, není to na takové úrovni,“ popsal.

Přijet na Voráčkovu nadační akci Pavelec přes svůj rozporuplný postoj k hraní fotbalu neváhal. „Je to pro dobrou věc, můžeme si zahrát a potkat se, což se mi s některými kluky po skončení kariéry během roku ani nepodaří. Na Moravě je to vždycky super. Přijdou lidi, povzbudí nás, má to tady něco do sebe. A hlavně můžeme pomoct prospěšné věci,“ řekl 31letý bývalý brankář.

Do hokejové klece ho to netáhne, rok po odložení výstroje si svoje rozhodnutí opustit arény NHL stále pochvaluje. To ale neznamená, že by dění v zámoří nesledoval.

Třeba momentálně je zvědavý na to, kde v příští sezoně zakotví další z českých gólmanů Petr Mrázek. „Po sezoně, jakou měl, nebude mít problém dostat smlouvu,“ je si jistý Pavelec. Kamarádovi by přál setrvání v Carolině. „Máme tam naplánovaný výlet s golfem, tak doufám, že tam v tu dobu Mráza ještě pořád bude,“ pousmál se.