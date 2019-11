Cesta zpátky do brány už není. Z Pavelce je trenér, co nechce licenci

„Kdybych se teď oblékl a šel do zápasu, dostanu bůra. Tak to prostě je. Žádná cesta zpět není a nebyla,“ skálopevně tvrdí Pavelec, který svoji kariéru překvapivě uťal loni v pouhých 31 letech. Zanechal za sebou výraznou stopu, v NHL oblékal dres Atlanty, Winnipegu a New York Rangers, startoval na dvou olympijských hrách, Světovém poháru a čtyřech mistrovství světa.