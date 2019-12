Trapas v Moskvě: pořadatelé pustili českému týmu hymnu Kazachstánu

Před nedělním utkáním se Švédskem se čeští hokejisté jen nechápavě rozhlíželi: Co to je? Tohle má být naše hymna? Místo známých tónů písně „Kde domov můj“ začal moskevskou halou znít rázný pochodový rytmus úplně jiné skladby. Pořadatelé totiž pustili českým hokejistům před posledním utkáním na Channel One Cupu hymnu Kazachstánu.

Z ní se stihla odehrát zhruba polovina, když diváci na tribunách začali pískat a kazašská hymna utichla. Trenér Miloš Říha byl na české střídačce překvapený stejně jako hráči, s úsměvem však čekal na to, až pořadatelé konečně pustí správnou skladbu. Nestalo se tak. Místo toho hlouček českých fanoušků ve VTB Aréně spustil vlastní provedení státní hymny, které následně potleskem ocenili potleskem trenéři na lavičce stejně jako hráči na ledě poklepáním hokejek.

MD (Twitter) @sunbeam_life VIDEO: ?????? ??????????. ???? ?????????? ??? ??????? ?????. https://t.co/pabS1R5aeF Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu Ничего необычного. Гимн Казахстана для сборной Чехии. https://t.co/pabS1R5aeF odpovědětretweetoblíbit „To je selhání, které se nedá vyloučit, může se to přihodit. Při technických problémech ale naštěstí zastoupili produkci více než zdatně naši fanoušci,“ řekl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund. S omluvou už v průběhu utkání přispěchala na svých stránkách Ruská hokejová federace. „Z technických důvodů zazněla před utkáním místo české hymny kazašská. Upřímně se omlouváme českému národnímu týmu i jeho fanouškům.“

