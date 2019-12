Hokejová rarita. Finský brankář dal gól: Poprvé, ale už jsem to zkoušel

Do konce třetí třetiny zbývala necelá minuta a půl, Finsko vedlo o tři branky a Švédové se v tu chvíli pokoušeli o malý hokejový zázrak se šesti hráči v poli. Veškeré jejich snahy utnul gólman Tuohimaa.

V pohodě zastavil švédské nahození, srovnal si puk na čepel hokejky a vystřelil. Puk zaplachtil nad hlavami hokejistů, dopadl do středového kruhu a doklouzal až do branky.



Gól!

Čistý zásah brankáře, moment takřka nevídaný.

„Je to opravdu něco neuvěřitelného. A pro mě jeden z životních zážitků,“ popisoval své dojmy po utkání brankář Tuohimaa. „Bylo hezké sledovat, jak puk klouže do branky. I když jsem měl trochu strach, protože na konci šel trochu mimo. Ale spadlo to tam. Když jsem to viděl, bylo to vážně něco.“



Gólovou radost si jako střelec vychutnal poprvé. „Ano, je to první gól,“ přitakal. Přiznal ale také, že ho zápis mezi kanonýry lákal už delší dobu. „Párkrát už jsem to zkoušel, ale tohle je poprvé, co se mi podařilo uspět,“ uvedl brankář, který jinak chytá finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinky.



V minulosti Tuohimaa několikrát nastoupil za mládežnické výběry Finska, na první zápas v seniorské reprezentaci si však musel počkat až letošního Channel One Cupu. A jeho premiéra vyšla po všech stránkách na výbornou. I proto, že byla vítězná. „Je to perfektní. Právě tohle je na tom všem nejdůležitější - že jsme vyhráli. Nemohlo to být lepší,“ radoval se.



Podívejte se na gól finského brankáře: