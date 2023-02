Hokejový mistr světa Sýkora čelí trestním oznámením. Dluží 200 milionů

S informací přišel deník Blesk, podle nějž dluží devětačtyřicetiletý Sýkora nejvyšší částku (přes 25 milionů korun) Romanu Červenkovi.

Milionové pohledávky přihlásili rovněž další hokejisté Robert Kousal, Václav Pletka, Jiří Tlustý, Vladimír Růžička, Radek Smoleňák nebo fotbalisté Dušan Švento, David Lafata, Pavel Kadeřábek a Petr Johana.

„Ve sportu platí, že bez tréninku určitě nevyhrajete. Ale to, že trénujete, ještě nemusí znamenat, že opravdu i vyhrajete. A v podnikání je to to samé. Sport mě ale naučil bojovat a nevzdávat se,“ vyprávěl před sedmi lety o kariéře podnikatele pro týdeník Téma.

Michal Sýkora na zlatém mistrovství světa ve Vídni

Insolvenční řízení Sýkorovy společnosti MPM Invest probíhá od března roku 2021. Od července téhož roku je firma v konkurzu. „Je tam 40 přihlášených věřitelů,“ řekla ČTK mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové.

Insolvenční správce Radim Janoušek, který má na starosti další Sýkorovu firmu The Golden Investment, v rozhovoru pro Blesk uvedl, že s ním hokejista nespolupracuje.

„Prozatím to bohužel vypadá tak, že věřitelé nedostanou skutečně nic, respektive úplné minimum,“ prohlásil.

Sýkora je mistrem světa z let 1996 a 2000, nastoupil také na olympijském turnaji v Salt Lake City 2002. V NHL hájil barvy San Jose, Chicaga, Tampy a Philadelphie, včetně play off má na kontě 274 zápasů.

Při podnikání se zadlužil také někdejší Sýkorův spoluhráč z reprezentace Roman Čechmánek. Tomu loni v dubnu uložil zlínský krajský soud podmíněný trest za podvod.

Podle obžaloby si bývalý brankář půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Způsobená škoda podle rozsudku přesáhla 7,2 milionu korun.